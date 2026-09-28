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智谱 ZCode 宣布已删除涉事云端数据，赠送用户多张重置卡和 1 亿 Token

2026/9/28 11:26:12 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 9 月 28 日消息，经历“被质疑偷传代码”风波后，智谱 ZCode 官宣开源，并在今日发布公告，宣布仓库快照上传链路已移除、涉事云端数据已删除

智谱官方表示，后续将做到“你不发起，不上云”，开源版本已更新至 3.14.3 最新版。

智谱还赠送给用户 4 张周重置卡 + 4 张 5 小时重置卡（1 个月内有效）；在 9 月 28 日至 10 月 7 日期间，面向全体用户赠送共 10 万份 1 亿 Token 额度

据IT之家 9 月 18 日报道，针对社区中有关代码库数据上传的讨论，智谱旗下编程产品 ZCode 通过智谱官方群组向受影响用户致歉，并发布回应称已第一时间完成自查，相关问题目前已经修复。

官方称此次问题源于 ZCode 的“代码库索引”功能，该功能旨在帮助用户在本地生成仓库索引，以支持包括历史版本在内的会话检查点恢复、历史版本回退及 Repo Wiki（代码仓库知识库）等功能。

官方称 Repo Wiki 功能在生成 Wiki 页面（知识库页面）时，可能会触发仓库数据上传。Wiki 页面在云端生成后，相关上传数据会立即销毁，不会保存。由于该功能在上线初期默认开启，导致部分用户受到影响。

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关键词：智谱ZCode

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