一加 16 定档 10 月 12 日发布：185 FPS 极速枪神性能抢先看

FPS 竞技手游一直是在线服务类游戏中的“香饽饽”，它融合了 PVP 的爽快感、上分杀敌的成绩感，社交谈资的满足感等多种情绪激励需求，无论是玩家数量、赛事规模还是社区讨论度都是 Top 级别的。

然而，FPS 竞技手游同样也非常考验手机性能的综合实力，不仅对手机的性能要求不低，还极度依赖触控优化、天线信号强度、散热效率以及长时间性能释放的稳定性。

主打游戏性能、深耕游戏体验赛道的一加，即将推出新一代性能旗舰一加 16，并携全新「风驰稳帧」、「电竞三芯」、「一键枪神」，带给玩家与众不同的 185FPS 极速枪神体验。

官方表示，一加 16 新品搭载了最新第六代骁龙 8 超级至尊版处理器，将「风驰游戏内核」直接写入芯片底层，拥有行业独家硬件级「全局 165Hz」，能够实现“游戏满帧 185，全场景体验 165”的出色体验。

一加 16 新品将于 10 月 12 日发布，发布会后可抢先购，10 月 13 日正式开售，IT之家第一时间进行了上手体验，今天我们先看看它的性能表现，带大家提前赛博尝鲜！

一、理论跑分

一加 16 这次首批搭载了第六代骁龙 8 超级至尊版处理器，它采用新一代台积电 2nm 先进制程工艺，配备 2 颗 5GHz 超大核 + 3 颗 4GHz 性能核 + 3 颗 3.7GHz 能效核的第四代全大核架构，首次将 CPU 核心主频冲上 5GHz，不仅核心面积有所增加，连封装散热结构也进行了升级，难怪官方称其为“超级至尊版”，GPU 则升级到了 Adreno（TM）850，性能表现值得期待。

另一方面，一加 16 也升级到了全新一代「风驰游戏内核」，并带来了原生 185 超高帧，利用第六代骁龙 8 超级至尊版强悍的性能实力，将芯片级的游戏技术写入其底层实现深度优化，为玩家朋友解锁更高的游戏帧数上限。

在最新版安兔兔跑分测试中，第六代骁龙 8 超级至尊版处理器的最终成绩为 526 万分，相比第五代骁龙 8 至尊版处理器的 440 万分左右成绩，直接多出了 80 万，提升相当明显，这让我们对接下来的游戏实测更加期待了。

二、游戏实测

一加 16 这次的主打「185 极速枪神」的游戏体验，明显是冲着竞技性最强的 FPS 手游去的，毕竟 FPS 手游不仅仅需要高帧数的支持，还需要在帧率稳定性、功耗发热、触控灵敏度 + 延迟、陀螺仪、网络信号等方面全方位优化，才能最终获得足够流畅和沉浸的游戏体验，帮助玩家在激烈对抗中猛猛上分。

为此，一加 16 在硬件层面上为玩家带来了行业唯一的全自研电竞三芯，即灵犀触控芯片 T3、电竞网络芯片 G3、超级显示芯片 P4，机身内部还有抗干扰电竞天线，大师陀螺仪 Pro 等“后勤保障”，软件层面更有全新的「一键枪神」和「风驰稳帧」功能加持。

拿这次首发就适配了原生 185 帧的《和平精英》来说，打开游戏工具栏，第一项性能标签页最顶部就有「一键枪神」模式入口，启动「一键枪神」后，系统会对游戏的帧数、画面和输入延迟、网络信号、触控灵敏度和精准度等方面全方位优化，完全释放硬件性能，为玩家的游戏体验保驾护航，铺好竞技搏杀之路上的“登神长阶”。

与此同时，性能面板最底部“我的游戏性能”中，还提供了新的「风驰稳帧」选项，可以大幅提升快速移动时的画面稳定性，保帧数的同时更保体验。

在这套软硬件组合拳的加持下，实际游戏中的原生 185 帧体验如何呢？直接看下面的实测，一加 16 首发支持《和平精英》原生 185 帧 + 流畅画质，同时可开启「风驰稳帧」。

随后进行一局接近 30 分钟的游戏，游戏平均帧数直接来到了惊人的 184 帧，而且帧率曲线宛如一条直线般平稳，相信 FPS 手游玩家都能看出这个成绩的含金量。

那么功耗呢？不到 4W，可以说是非常漂亮的数据了，因为以往即便是插帧到 165 帧的旗舰手机，其游戏功耗至少也在 4.5W 左右，0.7W 的差距意味着散热压力的骤减，游戏性能更加稳定的发挥以及更稳的帧数表现。

温度方面，30 分钟《和平精英》游戏机身表面最高温度为 36.5℃，属于温热的水平，确实不高。

第二款游戏是《穿越火线》，相比《和平精英》它支持同时开启原生 185 帧和极高画质，虽然是经典老游，但玩家数量依旧不少。

经过实测，即便是以最高画质 + 185 帧运行游戏，也能跑出非常平滑的帧率曲线，30 分钟游戏后平均帧数为 185 帧，表现无可挑剔。当然，《穿越火线》游戏的随机抽帧问题依旧存在，属于这款游戏的老毛病了，好在每次都只有一帧波动，不会影响游玩体验。

毕竟是一款经典老游，《穿越火线》的功耗负载也相对更低，平均功耗只有 3.7W，比《和平精英》流畅画质还要低，完全无需担心发热问题。

温度方面，机身表面最高温度只有 36.2 度，与《和平精英》的发热表现属于同一水平。

虽说「风驰稳帧」+「一键枪神」模式可以让 FPS 手游突破帧数上限，稳稳跑出 185 帧的超高帧数，充分发挥这块高刷电竞屏的全部实力，但不是人人都会玩 FPS 手游的，如果玩家主玩的二游或者其它休闲手游，还能跑满这块屏幕吗？

一加 16 给出了自己的答案，那就是为游戏适配超级帧率。从系统游戏设置菜单中可以看到，目前支持开启超级帧率的主流游戏可不少，比如国民级 MOBA 游戏《王者荣耀》，二游代表《原神》《鸣潮》，休闲游戏《金铲铲之战》，国风大世界游戏《逆水寒》、《燕云十六声》等等，这些游戏很多都能通过适配支持到 165 帧甚至更高的帧数。

游戏原生帧率 60 帧的《原神》

开启超级帧率后 180+ 帧的《原神》

我们以本次测试的第三款游戏《原神》为例，游戏原生只支持 60 帧，但开启一加 16 游戏工具栏里的「超级帧率」后，游戏实时帧数瞬间暴涨到 180 帧以上，帧数直接翻了 2 倍，虽然实现高帧的方式与游戏原生适配 185 帧不同，但一样能够给玩家带来极致流畅的游戏体验。

由于已经开启了「超级帧率」，这里我们就不再打开「风驰稳帧」，并在《原神》游戏设置中选择最高画质，进行 30 分钟的须弥城地图跑图测试。

30 分钟游戏后，《原神》的游戏平均帧数为 180 帧，帧率曲线依旧稳稳一条直线，如果再配合「风驰稳帧」，相信帧率曲线一定会更加顺滑。显然，《原神》这款曾经的手游性能杀手，如今对一加 16 来说简直是小菜一碟，有了超级帧率的加持，玩家能够完全享受流畅稳定的游戏体验。

不仅如此，「超级帧率」对于游戏的功耗控制也相当出色，将《原神》的功耗压制在了 4.6W，相比之前的超分超帧并发，功耗直接下降了将近 2W，但帧数进一步提升到了夸张的 180 帧，这对游戏的散热压力来说帮助非常大。

整体游戏功耗的下降，让《原神》运行时的机身温度控制在 40℃ 以内，机身正反面最高温度只有 38.8℃，长时间运行也不会为高温而焦虑了。

再来是原生支持 165 帧的 FPS 手游《使命召唤》，这款游戏我们选择标准画质 + 165 帧，依旧开启「风驰稳帧」选项。

在《使命召唤》游戏中进行一局匹配对战，15 分钟游戏平均帧数 165 帧，帧率曲线稳稳一条直线，相比上面两款原生 185 帧的竞技游戏和 180 帧「超级帧率」的《原神》，帧率波动幅度更小，整体性能释放更稳。

功耗方面，相比原生 185 帧的《和平精英》和《穿越火线》，这款游戏的功耗控制也更好，平均功耗只有 2.9W。

至于温度表现，机身表面最高温只有 34℃，属于完全可以不管温度放心玩的水平。

最后我们再看看游戏负载较轻的《王者荣耀》，一加 16 同样支持「风驰稳帧」功能，测试将使用 144 帧 + 极致画质预设。

进行了一局 15 分钟的匹配，并打开「风驰稳帧」选项，此时的游戏平均帧数为 144.66 帧，帧率曲线非常平滑，看来「风驰稳帧」对于帧率稳定性起到了不小的帮助。

功耗方面，在开启「风驰稳帧」的情况下，游戏平均功耗为 3.8W，属于中规中矩的表现。

在不到 4W 的功耗下，机身表面温度自然也不会差，最高温仅有 35℃，相比搭载第五代骁龙 8 至尊版的主流旗舰手机温度更低、更凉爽。

‎三、总结

从 165Hz 高刷屏，到 165 无限满帧，再到如今的最高 185FPS 枪神模式 + 全局满帧 165 体验，一加始终在游戏性能这条道路上开疆拓土，希望能够带给用户最极致的游戏体验。可以说一加深耕游戏性能赛道的每一步，都是突破与革新。

面对外界的质疑，一加始终以硬核实力回应，而全新登场的一加 16，更是带着硬核的性能实力，带领玩家迈入真正的全高帧游戏新时代。不论是电竞手游爱好者，二游忠实玩家，传统 MMO 玩家还是休闲玩家，都能在一加 16 上，解锁帧率拉满、流畅丝滑的高帧游戏体验。

很多玩家都习惯了“自适应”，“主动”接受通过牺牲画质换取更流畅的游戏体验。然而真正的极致游戏体验，从来不需要取舍与让步，玩家不该为了高帧率而妥协画质，更不该因设备性能短板，消磨对游戏的热爱与热忱。而当玩家用一加 16 打开射击游戏时，就能体验到真正精准跟手、丝滑流畅的高帧对战，也完美诠释了什么叫作“185FPS 极速枪神”，让我们一起期待一加 16 更多的惊喜表现！