七彩虹为隐星 P15 笔记本上线“熊猫本”配色：i5-13420H + 16G + 512G + RTX3050 复古规格，6299 元

IT之家 9 月 28 日消息，七彩虹宣布为旗下隐星 P15 笔记本带来一款“熊猫色”版本，该版本采用了“i5-13420H + 16GB RAM + 512G SSD + RTX3050 规格”，定价为 6299 元，部分地区国补后低至 5354.15 元。

该版本机型之所以被称为“熊猫本”主要是其 A/C/D 面为银色配色，B 面边框采用了黑色配色。其配备一块 1920x1080 分辨率 144Hz 面板，使用全尺寸多彩背光键盘。

该机搭载英特尔酷睿 i5-13420H 处理器，匹配 16GB DDR4 3200MHz RAM 和 512GB PCIe 3.0 SSD，使用 RTX 3050 Laptop 显卡，采用双风扇散热。

I/O 方面，该机左侧提供 1 个 USB-C 3.2 Gen 2 接口、1 个 RJ45 网口、1 个 Micro SD 卡读卡器接口；右侧提供 1 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、1 个 USB-A 2.0 接口、一对 3.5mm 音频接口。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。