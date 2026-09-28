上汽大众车型首次打入北美市场，全新凌渡 L 启运墨西哥

IT之家 9 月 28 日消息，上汽大众汽车今天（28 日）通过公众号宣布，近日，上汽大众首批出口墨西哥的全新凌渡 L 车型下线并启运海外。随着上汽大众产品首次进入北美市场，公司整车出口业务的市场版图再次拓展。

根据介绍，墨西哥市场是北美洲乘用车消费最活跃的市场之一，轿车消费基础深厚。随着当地年轻消费群体的崛起，墨西哥汽车市场对兼具运动设计与日常实用性的个性化轿跑需求持续增长。目前，上汽大众整车出口业务范围已覆盖菲律宾、越南、乌兹别克斯坦等东南亚、中亚国家。

未来，除燃油产品外，ID. ERA 9X 等新能源汽车也将陆续出口海外。

据IT之家了解，现款凌渡 L 提供了两种动力选择，GTS 搭载高尔夫 GTI 同款 EA888 2.0T 高功率发动机，最大功率 162kW，峰值扭矩 350Nm，配合 DQ381 双离合变速箱，换挡速度 200 毫秒，百公里加速 6.98 秒。

同时，全新凌渡 L 同步提供 1.5T 版本可选。该版本在原本 1.4T 发动机基础上全面升级动力的同时，搭载了被誉为“净效王”的 EA211 1.5T EVO Ⅱ 净效发动机，其配备保时捷同款 VTG 可变截面涡轮增压等技术。

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