石头推出 Z1 MiniPure 迷你洗衣机：2kg 洗涤容量、14L 内筒，2705 元（国补后 2299 元）

IT之家 9 月 28 日消息，石头现已在京东上架 Z1 MiniPure 全自动滚筒式迷你洗衣机，专为日常贴身衣物与母婴洗护设计，定价为 2705 元，部分地区国补后低至 2299 元。

外观方面，该机采用云霜白配色，正面配备悬浮玻璃面板与触控区。其尺寸为 400mm x 500mm，含门体深度为 436mm，整机净重 23.5kg。设备采用超薄设计，支持无感嵌入，且内置排水泵采用上排水方案，可灵活适配不同家居空间。

洗涤配置上，该机提供 2kg 洗涤容量，拥有 14L 内筒，筒径大于 300mm，充足空间有效减少了衣物缠绕。其搭载 DD 直驱变频电机，洗涤功率为 80W，运行噪音控制在 32dB(A) 以内。产品符合国家一级能效，能效洗净比达到 1.08。

健康防护方面，产品通过了母婴级与静音级双重认证。系统内置 UV 紫外线除菌与 95°C 高温煮洗功能，对常见病菌及过敏原的去除率超过 99%，除螨率达到 100%。同时，设备运行中支持双向喷淋实时净筒，以及 95°C 高温烫筒自洁功能。

智能交互上，机器内置 260mL 容量的储液盒，支持洗衣液智能感知与精准投放。用户可通过 App 选择 29 种智能程序，支持远程控制与中途添衣，并支持内裤速洗、丝绸洗等多种专研程序。

IT之家附产品参数：

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