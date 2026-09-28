曝携程推新规鼓励“无理由事假”：员工请假 1 天，所在团队可获 600 元奖励

IT之家 9 月 28 日消息，据《大厂日爆》今日爆料，携程无理由事假发布全新通知，上周起，员工每休 1 天无理由事假，其所在团队将获得 600 元奖励，可用于团建等场景。

报道称，此举或能消除“请假会给团队拖后腿、给领导添堵”等大厂人心理负担，增加休假发起人数。

IT之家注意到，携程集团今年 4 月宣布，于 2026 年 5 月 1 日起，在部分业务部门启动为期一年的“无理由事假”管理实验。

本次实验采用随机对照的研究方法。约 6,000 名员工将被随机分配进入“实验组”和“对照组”。在实验期内，“实验组”员工可在现有各类带薪假期之外，额外获得每年累计最多 45 天的“无理由事假”额度。组内员工可根据个人需要随时申请使用该额度，且无需说明具体事由。

“无理由事假”期间薪酬、考勤等规则与公司现行事假制度一致，差异在于“无理由”，更强调员工的高度自主性。

综合IT之家此前报道，2013 年，携程集团董事局主席梁建章开启对灵活办公模式的探索，2022 年，携程集团正式落地“3+2”混合办公制度，工作地点弹性，官方宣称对员工满意度产生了积极影响。

2024 年 5 月，携程推出了针对客服团队的春节返乡办公政策，一线客服可享受最长达 2 个月的居家办公福利。

此外，携程推出了每年 3 天的带薪“陪娃假”，还有包括生育补贴、辅助生育在内的 10 余项福利。

如今，携程集团希望进一步探究：在数字化与智能化工具日益普及的背景下，赋予员工在“工作时间”上更高的自主权与信任，将对个人效能与组织活力产生何种影响。