创企 TakeMe2Space 将用 SpaceX 火箭送星上天，号称印度首颗轨道计算卫星

IT之家 9 月 28 日消息，据路透社今天（28 日）上午报道，印度太空初创公司 TakeMe2Space 计划于当地时间 10 月 1 日搭乘 SpaceX 火箭发射 MOI-1A，并称其为印度首颗轨道计算卫星。与把原始数据全部传回地球不同，TakeMe2Space 希望直接在轨完成数据处理。

▲ 图源 TakeMe2Space，仅供参考

MOI-1A 重量不到 50kg，搭载英伟达 Orin NX 边缘计算处理器，随 SpaceX 的 Transporter-18 拼车任务发射。

TakeMe2Space 披露，MOI-1A 任务已获得地理信息系统公司、教育机构等 23 家客户。创始人兼 CEO 罗纳克 · 萨曼特雷表示，商业客户覆盖农业、采矿、供应链管理和保险等行业，美国太空数据分析公司 Little Place Labs 也在客户名单之中。

客户可以把容器化 AI 模型上传至 MOI-1A。卫星经过指定区域上空时，可直接处理采集的数据，只把分析结果传回地球，无需下传完整的底层数据集。“真正能从我们第一代卫星中看到价值的，是那些原本需要花钱下载大量原始数据，再自行进行计算的客户。省下数据下载成本后，就能抵消他们为在轨计算支付的额外费用。”

MOI-1A 本质上是一颗具备星载算力的卫星（IT之家注：并非传统数据中心），功率约为 150W。SpaceX 和 Starcloud 等公司则计划采用更先进的英伟达芯片。

TakeMe2Space 的长期目标是建造尺寸更大、彼此联网的卫星，并让单颗卫星能够同时服务多家客户。

TakeMe2Space 在 2024 年底执行过一次技术验证任务，成功验证了上传应用程序、在轨运行 AI 推理并下载结果的能力。随后发射的 MOI-1 则因运载火箭第三级故障而损失。

TakeMe2Space 还计划为关键数据提供在轨冷存储服务，面向希望在地面云服务商之外增加一处备份地点的金融服务和国防领域客户。

该公司透露，大部分卫星子系统均在印度自行设计和制造，芯片、太阳能电池和推进系统则向外部供应商采购。公司计划从 2027 年起推出更大型卫星，提高计算能力并降低成本。