微软 CEO 纳德拉如何使用智能体：动手操控、追问、继续推理，而非盲目信任

IT之家 9 月 28 日消息，在最新一期 Sources Podcast 节目中，微软 CEO 萨提亚 · 纳德拉披露了 Cowork 和 Excel 智能体在自己日常工作中的用途。

纳德拉会用这些模型追踪美国证券交易委员会（SEC）的文件并分析电子表格，其中尤其看重 Excel 智能体模拟因果推理的能力。他还会借助这款软件持续评估微软的投入 ROIC（IT之家注：资本回报率）。

纳德拉还谈到，微软现有 AI 系统已经实现两项重要进展。第一项，是能够对既有模型进行非常深入的分析。

纳德拉举例说，自己可以通过 Cowork 平台生成供应链优化电子表格等复杂运营模型。不过，智能体真正重要的新能力，在于能够继续利用这些数据执行更复杂的任务。“我不会只是看到模型给出的结果就照单全收，我还要操作它、追问它，并围绕这些结果继续推理。所以，我们现在甚至有了我所说的 Excel 内部循环，也就是 Excel 智能体，而且能力非常强。”

纳德拉还提到，数据中心团队最近发来一份复杂的电子表格，自己随后就直接用微软 Excel 智能体进行分析。“我打开表格，找到一个单元格，然后让 Excel 智能体查看那个人在这个单元格里使用的公式，再帮我生成 5 个包含不同情景的工作表。”

纳德拉称，这种依靠推理完成分析的能力，甚至可以称为“因果推理”，也是最令他兴奋的第一项进展。对企业而言，这类能力可以直接应用到工作流程中，进一步创造价值。

第二项进展是把企业环境与全球环境结合起来。他举例说，自己在 Microsoft Fabric 中部署了一个“数据运行器”，负责从云服务和新型云服务提供商获取全部 SEC 数据，再将数据导入语义模型，并交给编程智能体分析。智能体随后会把结果整理成仪表板，从而能够把外部发布的每一份 SEC 文件和自己的全部内部分析持续汇集到一起，实时查看各层级的 ROIC。