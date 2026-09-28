老人看短剧被静默扣费 6000 元，繁花剧场 App 被曝 6 元套路老年人

IT之家 9 月 28 日消息，据北京商报上周报道，多位消费者反映，在使用一款名为繁花剧场的应用软件观剧时，对“首期 5 天 6 元”的套餐进行付费后，在未主动勾选“我已阅读并同意《VIP 会员服务协议》和《自动续费协议》”的情况下，每周以 29 元的标准被持续扣费。有老年消费者在不知情的情况下，已累计损失五六千元。

报道提到，账号实名注册年龄在 20 多岁的账号很难在繁花剧场 VIP 会员界面刷到“首期 5 天 6 元”的套餐服务，但换成实名注册年龄在 60 多岁的账号后，则短短几分钟后便在相关界面刷到该服务。

值得注意的是，该服务界面也会将“我已阅读并同意《VIP 会员服务协议》和《自动续费协议》”自动勾选。

据 QuestMobile 数据，繁花剧场以 326 万月活跃用户，位居 2026 年 6 月短剧视频 App 行业月活跃用户规模前十名。

IT之家查询公开资料获悉，繁花剧场是由北京点众科技股份有限公司（以下简称“点众科技”）旗下全资子公司北京快阅读科技有限公司开发的一款应用产品。而点众科技此前在冲刺创业板 IPO 时，就曾因重复充值问题收到深交所三轮问询。

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