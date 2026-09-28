消息称小鹏汽车整合产品线，四条变两条

IT之家 9 月 28 日消息，36 氪汽车今天（28 日）援引产业人士消息称，不久前，小鹏汽车整合了产品线，从原有的 F、D、I、G 共四条整合为只有 G、D 两条，F 和 I 已被整合到 G 产品线中。

IT之家注：原本 G 产品线负责 GX、G9L 等大型 SUV，F 产品线主要为 P 系列轿车等车型，D 产品线则是 MONA 系列车型，I 产品线负责海外产品。

产品线整合的同时，小鹏汽车也推进了一轮人事调整。接近小鹏的行业人士消息称，前 F 产品线一号位职级不变，现负责 G 产品线的产品定义，前 I 产品线负责人现转而负责小鹏汽车的海外事务，但其中不包括海外车型的销售。

报道提出，小鹏的产品线承担着产品定义、研发等职能，而今小鹏将四条产品线收缩为两条，将在某种程度上使研发资源更聚焦，从而推动降本，同时也可进一步避免不同产品间定位、定价的互搏。

今年一季度，小鹏推出了纯电和增程版小鹏 P7+、小鹏 G7 超级增程版、小鹏 X9 纯电版，5 月份又推出了纯电和增程版小鹏 GX。同时，小鹏 G6、G9、MONA M03 等车型的改款均已上市。虽然产品阵容扩大了，但小鹏今年以来的销量并未见明显增长。

小鹏集团今年上半年财务数据如下：