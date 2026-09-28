华为智能门锁 2 Pro 悦享版发售：搭 AI 3D 人脸识别 3.0 技术，配备应急备用供电系统，2499 元

IT之家 9 月 28 日消息，华为智能门锁 2 Pro 悦享版现已在京东发售，首发价 2499 元，部分地区国补后 2124.15 元。

该门锁采用一体化压铸工艺制造，内部配置全自动降噪锁体及 C 级直插式锁芯。产品前面板集成了深感摄像头与 161° 广角智能猫眼，还提供了应急小红键。

官方强调，该门锁设备应用 AI 3D 人脸识别 3.0 及 3D ToF 技术，可捕捉 307200 个深度信息点，解锁耗时约为 0.8 s。其识别范围覆盖 1.2 m 至 2.0 m 身高以及 0 至 30° 侧脸，配合活体检测及动态学习算法，可识别并拦截照片、视频或 3D 头模干扰。

同时，门锁支持 AI 人形监测及异常抓拍功能，访客按铃后的画面可跨屏推送至手机、智慧屏或中控屏，并支持画中画显示及可视对讲远程解锁。系统同时支持语音留言提醒及出门天气播报功能。

该门锁配备 10000 mAh 锂电池，可提供 4 至 6 个月的续航，切换至 4 节 5 号干电池时可维持 7 个月的基础解锁续航。在电量耗尽且关机的状态下，用户按压应急小红键即可启用内部备用供电，通过指纹或密码完成解锁。

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