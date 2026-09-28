华为余承东：智界 RX 提前迎接 L3 自动驾驶时代，正在公开城市快速路等复杂道路开展实测

IT之家 9 月 28 日消息，在今天的智界 RX 及鸿蒙智行新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布，智界 RX 提前迎接 L3 自动驾驶时代。

据介绍，智界 RX 不仅搭载 L3 级自动驾驶架构设计，而且已获批 L3 级自动驾驶道路测试牌照，正在公开城市快速路等复杂道路开展实测。

余承东表示，智界 RX 还搭载全维防碰撞系统 CAS 5.0，支持全时域、全方向、全目标、全时速、全天候、全场景的六维安全。

据IT之家此前报道，博主 @我鸿 分享了两条视频，曝光了智界 RX L3 自动驾驶测试车在公开道路测试的状态。他表示，这次公开道路测试，验证重心放在大家日常高频通行的城市快速路，对汇入汇出、车流交织、穿插加塞、时速跨度大等真实路况进行打磨。

视频画面显示，智界 RX 的 L3 测试车方向盘处有一枚“A”键，按下后会发出淡淡的蓝光，同时还会激活车辆的 L3 自动驾驶。在 L3 自动驾驶激活时，小艺会播报当前的智能辅助驾驶状态，且中控屏也会显示“L3 自动驾驶中”的字样。

智界 RX 及鸿蒙智行新品发布会专题

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