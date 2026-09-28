Nextorage 子品牌 N/U 首批 3 款产品公布：阵列硬盘盒、SATA SSD、双口闪存盘

IT之家 9 月 28 日消息，日本专业存储模组企业 Nextorage 本月早些时候公布了其面向日常应用的子品牌 "N/U"，并在今日发布了 "N/U" 的首批 3 款产品：M.2 阵列硬盘盒、2.5" SATA 固态硬盘、双口 USB 闪存盘。
NU-ENU34B2 是一款双盘位 M.2 PCIe NVMe 固态硬盘阵列盒。其兼容 2280 / 2260 / 2242 / 2230 盘体，支持基础独立 / RAID 0 / RAID 1 / JBOD 四种使用模式，包含铝制散热片、硅胶导热垫，配备 USB-C 20Gbps 接口。
NU-ENU34B2 含税定价 13,980 日元（IT之家注：现汇率约合 596 元人民币）。
NU-SSSA 系列是 2.5" 7mm 的内置 SATA 固态硬盘，提供 256GB / 512GB / 1TB 三种容量选择，顺序读取速率至高可达 540MB/s、顺序写入速率至高可达 500MB/s，享受 3 年质保。
NU-SSSA 含税定价 6980 / 12800 / 22,980 日元（现汇率约合 297.6 / 545.7 / 979.7 元人民币）。
NU-UFD (G32T) 系列闪存盘采用旋转式设计，同时配备 5Gbps 的 USB Type-A 和 Type-C 接口，方便连接各类设备。其覆盖 32GB / 64GB / 128GB 容量，顺序读取速率至高可达 130MB/s、顺序写入速率至高可达 45MB/s，享受 1 年质保。
NU-UFD (G32T) 含税定价 1980 / 2780 / 3,980 日元（现汇率约合 84.4 / 118.5 / 169.7 元人民币）。