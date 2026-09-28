鸿蒙智行智界 RX 正式上市，25.98 万-38.98 万元

IT之家 9 月 28 日消息，鸿蒙智行智界 RX 今天（28 日）下午正式上市，新车提供 6 款不同配置，售价区间为 25.98 万-38.98 万元。

智界 RX 定位中大型纯电轿跑 SUV，基于华为途灵平台打造，提供单电机后驱与双电机四驱两种布局，车身尺寸为 5020×2007×1585mm，轴距 3000mm，首发华为智擎新一代高性能电驱，搭载面向未来的 L3 级自动驾驶架构设计。该车拥有 1:2 轮高比、1.26 宽高比，搭载鸳鸯胎（前胎宽 255mm，后胎宽 275mm）。

IT之家汇总价格信息如下：

MAX：25.98 万元

Max 长续航版：28.98 万元

Ultra 版：31.98 万元

Ultra 长续航版：34.98 万元

Ultra 四驱版：36.98 万元

Ultra+：38.98 万元

各版本车型的主要配置差异如下图：

该车搭载了 38 个融合感知传感器，包括 896 线双光路图像级激光雷达、3 颗高精度固态激光雷达；采用 800V 纯电高性能架构，首发专属定制前电驱，最高转速达 21000rpm，最高车速 251km/h，零百加速 3.6 秒，百公里制动距离 32.4 米。

智界 RX 创新双目后视镜和业界的拼装方案不同，其把摄像头、ISP 处理单元、算法三合一，强光暗光下画面表现更好。平时习惯物理后视镜就正常用，雨雪天气电子后视镜提供额外视野保障，提供双重兜底。

新车提供闪蝶蓝、星玫粉、钛空银、极光绿、曜石黑与暖云白六款车色可选，每款车色均匹配推荐轮毂搭配方案。其中，“闪蝶蓝”配色首创纳米级仿生结构变色车漆，采用 8 层以上纳米级光栅结构颜料，色彩饱和度号称达到传统珠光漆的 3 倍，让蓝紫光泽随角度自然流转，车身更鲜艳、更有层次。

该车的智能环抱座椅搭载 98 个压力传感器、27 个气袋，从毫秒级精准感知到主动适配，号称让每种身型都有自己的“驾控黄金位”，为驾驶而生。

新车首发华为巨鲸电池平台“黑匣子”技术，具备更创新的车身架构设计，更先进的电磁热控压铸技术，车身扭转刚度达 50000+N·m/deg。

智界 RX 搭载 1.8m² 业界最大尺寸电动隔层遮阳帘，采用“三明治”式设计，紫外线隔绝 100%、红外线隔绝 99.96%，可降低“烤头感”。

另外，新车还有 9.3mm 中空腔体，可进一步减少头部风噪；中央垂向头部空间增加 25mm+，可进一步提升车辆的开阔、舒适与静谧性。

该车由全球顶级大师 Tobias Moers 调校，并首发华为智擎新一代高性能电驱，转速达 21000rpm，号称具备百万级硬核底盘机械素质。

智界 RX 搭载创新 343 紧凑车身架构，搭配电磁热控压铸技术，整车扭转刚度达到 50000+N·m/deg。超高刚性车身可从根源抑制极限工况下的车身形变，让悬架动作无损耗、响应更纯粹、跟随性更强，充分释放整套底盘的操控潜力。同时通过全车材料科学配重布局，实现近 50:50 黄金前后轴荷比，可规避推头、甩尾现象，让整车转向姿态更中性、操控更均衡精准。

该车的 L3 级自动驾驶架构设计支持八大冗余备份：

感知冗余： 38 个感知硬件交叉验证，安全稳定在线；

制动冗余： 两套独立刹车控制系统，一套失效，另一套继续控制刹车；

定位冗余： 双定位芯片相互校验，没有定位信号路段也可惯性导航，保持驾驶路线准确；

供电冗余： 双路独立供电，一路断电，另一路不间断供给；

转向冗余： 双电动转向控制，一路失控，另一路仍能执行转向并停车；

通信冗余： 双链路备份，一套信号断了，另一套立马无缝切换，数据传递不丢失；

交互冗余： 视、听、触三感预警，系统全面准确判断驾驶员的接管能力；

计算冗余：2 颗“大脑”芯片，一颗坏掉，第二颗立即切换处理靠边停车。

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