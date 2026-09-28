鸿蒙智行智界 R7 焕新款上市，23.98 万元起

IT之家 9 月 28 日消息，在今日举行的智界 RX 及鸿蒙智行新品发布会上，智界 R7 焕新款上市，新车号称 5 亿投资升级，拥有 8 项重大更新，23.98 万元起：

智界 R7 Max 版：23.98 万元

智界 R7 Max+ 版：25.98 万元

智界 R7 Max+ 长续航版：28.98 万元

智界 R7 Ultra 版：31.98 万元

尺寸方面，新车长宽高分别为 4982/1981/1634（1650）mm，轴距为 2950mm；采用全新的半隐藏式门把手。

IT之家注意到，智界 R7 焕新款延续了家族化设计语言，依然采用标志性的星环式贯穿灯组；车顶配备了华为的 896 线双光路图像级激光雷达，新增了钛空银和星玫粉全新车色。

智界 R7 焕新款搭载鸿蒙 ALPS 健康座舱，提供星云红、羽砂紫、白沙杏、松露棕共四款内饰配色可选；全车拥有 7 处磁吸点位，3 处可供电螺纹接口，支持灵活拓展。

智界 R7 焕新款配备 17.2 英寸蝶羽高清双联屏，支持 NFC 一碰流转，这也是鸿蒙智行首款蝶羽高清双联屏，拥有 3.4K 超清分辨率。

此外，新车还搭载智能恒冷冰箱，2.1 平米全景星空天幕，并拥有 852L 超大三层后备箱。

动力方面，智界 R7 焕新款采用华为巨鲸 800V 高压电池平台，长续航版 CLTC 纯电续航最高 855km。新车还搭载前虚拟主销四球头双叉臂 + 后五连杆独立悬架，采用智界 RX 同款底盘结构和调校团队。

新车搭载颂钵零重力座椅，适用于午休小憩场景。小憩模式开启，座椅进入零重力状态，搭配超长可加热腿托，让身体零压放空。座椅新增坐垫按摩，12 点按摩 +12L 大流量泵，椅面宽度、曲线贴合度提升。