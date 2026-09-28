荣耀 MagicPad 4 平板发布：12.1 英寸 LCD 屏、第四代骁龙 8s，首销 3299 元起

IT之家 9 月 28 日现场消息，荣耀 Magic 盛典暨荣耀 Magic9 系列新品发布会正在举行，MagicPad 4 平板正式发布。首销价 3299 元起，国补到手价 2804.15 元起。
8GB+256GB：3299 元，国补到手价 2804.15 元
12GB+256GB：3699 元，国补到手价 3199 元
IT之家在发布会现场获悉，荣耀 MagicPad 4 配备 12.1 英寸 165Hz 荣耀绿洲护眼屏、骁龙旗舰芯与 10100mAh 大电池，带来荣耀无边笔记、荣耀知识工坊新体验，搭配安卓最全 PC 应用。
荣耀 MagicPad 4 配备 12.1 英寸 LCD 屏幕，分辨率 3000*1872、刷新率 165Hz、292 PPI、700nits 亮度，通过了 IMAX Enhanced、HDR Vivid 等认证。
荣耀 MagicPad 4 搭载第四代骁龙 8s 芯片，散热方面配备新一代立体散热系统，石墨散热性能提升 11.7% ，石墨散热面积达 37000+ mm² 。
这款平板机身重 537g，厚 6.29mm；内置 10100mAh 容量电池，支持 70 天超长待机；配备六扬声器立体声系统，支持全品牌互联，可与 iPhone 等 iOS 设备互传图片、视频等文件。
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