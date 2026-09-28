国轩高科拟与大众汽车集团共建三家海外合资公司：投资建设锂电池等项目，总投资约 32.22 亿欧元

IT之家 9 月 28 日消息，国轩高科今日公告称，公司及全资下属企业拟与大众汽车集团及其下属企业签署投资协议，分别在西班牙瓦伦西亚、斯洛伐克苏拉尼、摩洛哥肯尼特拉组建三家合资公司，投资建设锂电池和磷酸铁锂正极材料生产基地，项目总投资约 32.22 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 246.3 亿元人民币），其中国轩方合计投资约 15.98 亿欧元（现汇率约合 122.16 亿元人民币）。

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公开资料显示，大众汽车（中国）投资有限公司是国轩高科第一大股东，截至 2026 年 9 月 20 日持有国轩高科约 24.28% 股份，大众汽车集团为国轩高科的间接控股股东，因此本次国轩高科与大众汽车集团方面的共同投资构成关联交易。

双方的股权合作可追溯至 2020 年。2020 年 5 月，国轩高科与大众中国签订《股份认购协议》，大众中国通过参与非公开发行及受让股份成为国轩高科第一大股东，双方约定在电池产品领域展开合作。

此次与国轩方共同出资的 PowerCo SE，是大众汽车集团旗下全资电池业务子公司，负责大众在欧洲的电池工厂运营，本次合作中的 PowerCo Spain 即为其在西班牙设立的电池实体公司。

根据公告，瓦伦西亚合资公司拟投资建设的年产 29.1GWh 锂电池项目总投资金额约 22.62 亿欧元；该合资公司由香港国轩下属拟设的欧洲主体对 PowerCo Spain 进行增资形成，交易完成后 PowerCo 方持股 51%、国轩方持股 49%，合资公司为 PowerCo 方控股子公司。PowerCo 方在本次三家合资公司中的合计投资金额约 16.24 亿欧元。

除股权投资外，国轩高科全资子公司 Gotion Spain Green Energy, S.L. 拟与 PowerCo Battery Spain, S.A.U. 就年产 29.1GWh 锂电池项目分别签署《一期干燥房总承包合同》和《二期工程总承包合同》，上述合同总金额为 10.94 亿欧元。

在电芯产品层面，2025 年 12 月国轩高科在合肥基地新站 UC 工厂举行标准电芯（Unified Cell，简称 UC）量产交付仪式，标志着大众汽车集团及旗下 PowerCo 与国轩高科历时 5 年的战略合作全面进入规模化量产阶段；国轩高科将在 2026 年至 2032 年向大众汽车集团交付高性能磷酸铁锂和其他标准电芯。标准电芯采用统一尺寸设计，可兼容磷酸铁锂与三元锂等多种化学体系，适配大众 MEB 模块化电驱动平台。

国轩高科创立于 2006 年，总部位于安徽合肥，2015 年 5 月上市，股票代码 SZ:002074，业务覆盖动力电池、储能及电池回收等全产业链环节。

本次共同投资暨关联交易事项已经国轩高科第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并履行境内外政府审批程序，项目实施存在一定不确定性。