近 70 万元拍下“玉石”竟是玻璃，央视起底直播间现挖现卖骗局

IT之家 9 月 28 日消息，央视新闻今日起底了直播间现挖现卖骗局，主播拿着铲子在河滩上“现场挖玉”，一铲子下去就是一块“和田玉”，直播间里的粉丝抢着买。

北京的付先生追了几个月直播，花费几十万元买回一堆“玉石原石”，鉴定结果却是玻璃。北京检察机关近日办理了这起案件，揭开了玉石变玻璃的骗局。

主播称自己在新疆和田的一条河上，承包了一年的开采权，所以售价比较低。他很少露脸，画面都是只拍一双手和脚下的河滩。石头从沙里挖出来，先过水洗干净，再给大家展示、开拍，最后价高者得。直播间里满是行话“玉窝”“鱼窝”“金毛”“钙化层”，说的都是藏玉、出玉的门道。这样的直播一天三场，中午一场，晚上两场。

玉石现挖现拍，这让手机屏幕前的买家时刻紧绷神经，因为稍不留神就可能错过捡漏的绝佳时机。

检察官介绍，付先生想在跨境电商平台开间网店，把玉石卖到境外。因为这个直播间里出售的玉石价格比较便宜，他就打算在这儿进货。

石头竞拍到手之后，付先生在主播的引导下，添加了对方的微信，并在微信上进行付款。三个月内，他累计花费近 70 万元，陆续收到了几百块玉石。

有了玉石储备，付先生准备把网店开起来。按照网店平台的要求，玉石上架销售，需要上传鉴定报告。然而，当他把这些玉石送去鉴定时，却得到了令人震惊的结果。

鉴定结果显示，付先生购买的所谓玉石，实际上都是玻璃或大理石冒充的。意识到被骗后，付先生立即报了警。

很快，公安机关将犯罪嫌疑人刘某等人抓获。经过办案人员调查，犯罪嫌疑人直播的地方根本就不在新疆，而是在河南的一条河边。

北京市海淀区人民检察院网络科技犯罪检察团队检察官白磊：嫌疑人首先是租了一个农家乐，因为他看中这个农家乐旁边有一条干枯的河床。然后他买了大量的染色大理石或者玻璃类制品，长得特别像玉石，提前把这些仿冒的玉石埋在了这个河床里。然后嫌疑人在互联网直播平台上每天晚上开直播，直播的内容就是用摄像头对着这个干枯的河床，然后他自己用挖掘工具在河床里边挖，这样的话他就能挖出来假冒的珠宝玉石。

直播间里犯罪嫌疑人口中的新疆和田，实际上是河南某地一片干枯的河床。价格便宜的玻璃制品被埋进沙土里，挖出来就摇身变成了珍贵的玉石。而让这些几块钱的玻璃变成“宝贝”的第一步，就是忽悠。

紧接着，犯罪嫌疑人会给手中的这块石头虚报一个高价，随后再低价起拍，让人觉得捡了大便宜。

除了忽悠，检察官还提到，直播间里看似火爆的抢购氛围实则是一场精心编排的群戏。那些争相出价的竞拍者很多都是“托儿”。

视频证据显示，为了伪装自己就在新疆，犯罪嫌疑人还做了一系列手脚。在直播画面中，镜头始终只对准一双手和土堆，极少拍摄远景和周边环境，因为一旦露出周围的建筑、植被或路牌，骗局就可能穿帮。

同时，被害人付先生的证言也证实，主播还会特意拿出手机展示虚假的地图定位，用屏幕上“新疆和田地区”的地址，让屏幕前的观众深信不疑，以为主播真的在现场挖玉。

除了伪装，犯罪嫌疑人还精心设计了最关键的一环：将交易引流到微信上进行，避免在平台内留下完整的交易记录和聊天记录，躲避追查。

经查，犯罪嫌疑人刘某等人通过网络直播间以虚构在新疆和田地区现场开采玉石并贩卖的方式，诈骗被害人数十万元，涉嫌诈骗罪。目前，办案人员正在追查这起案件中涉及的其他犯罪嫌疑人，案件正在进一步办理中。

检察官提示，消费者在网购玉石类商品时，要认准权威鉴定结果，拒绝脱离平台的私下交易。同时，网络平台也应加强日常监管，及时发现并处置此类违规直播间。