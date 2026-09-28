星曜光学推出 MF 50mm F2 TRI-SIGHT 镜头：柔焦 / 标准 / 泡泡三模式，首发 2149 元

IT之家 9 月 28 日消息，星曜光学 MF 50mm F2 TRI-SIGHT 全画幅手动对焦镜头今日正式上市，官方指导价 2299 元，新品首发价 2149 元（9 月 28 日 20:00 至 10 月 7 日 23:59）。

该镜头此前已在 2026 年 CP+ 展会上亮相。其最大特点是内置三种成像模式，用户通过转动镜身上的物理模式环即可切换柔焦、标准和泡泡散景三种焦外效果，无需更换镜头或加装滤镜。官方随附蝴蝶、星星、弧三角、四叶草四种图案插片，可进一步改变焦外光斑形状。

光学结构方面，镜头采用 6 组 7 片设计，配备 11 片光圈叶片，最近对焦距离为 0.7 米，最大光圈 F2，最小光圈 F22。滤镜尺寸为星曜定制 37.5mm。镜身采用一体式遮光罩，并附带可拆卸对焦拨杆。镜头直径 68mm，长度约 70 至 74mm（视卡口而定），重量约 429 至 454 克。

卡口适配方面，该镜头提供索尼 E、佳能 RF、尼康 Z 和徕卡 L 四种卡口版本。对焦方式为纯手动对焦，无电子触点。

IT之家注：柔焦模式通过保留球面像差使高光边缘自然化开，泡泡散景则利用光学设计使焦外光斑呈现明显的环状边缘，两者均为镜头光学特性所致，非后期数字模拟。

三种模式分别对应不同的焦点标记，切换模式后实际对焦距离会有所变化。SMOOTH 柔焦模式适合人像与逆光场景，PRIME 标准模式提供常规 50mm 焦段的自然成像，FOAMS 泡泡模式则用于强化夜景与光斑场景的焦外表现。

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