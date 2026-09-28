中国科学院“十五五”发展规划发布，目标到 2035 年全面建成国际一流科研机构

IT之家 9 月 28 日消息，据“中科院之声”今日消息，中国科学院正式发布“十五五”发展规划（以下简称《规划》），对未来五年的发展目标、主要任务和重大举措作出系统部署。

“十四五”期间，中国科学院共获得近 20% 的国家科技奖励，在重要年度成果榜单中牵头完成的成果数量占全国的 40% 左右，自然指数排名稳居全球科教机构首位，高被引科学家数量连续三年位居世界首位，发明专利转化率达到 21.1%。

中国科学院锚定科技强国建设目标，对标科技强国“五个强大”基本要素，紧紧围绕抢占科技制高点核心任务，确立了“使命聚焦、创新制胜，体系布局、攻坚引领，人才为本、科教一体，治理改革、开放协同”三十二字方针，提出了到 2030 年全面实现“四个率先”的六大发展目标，即抢占科技制高点取得重大进展，原始创新策源地建设取得显著成效，关键核心技术攻关实现重大突破，建成国家创新人才高地，国家科学技术思想库作用充分发挥，国际一流科研机构建设取得显著进展。

展望 2035 年，中国科学院将全面建成国际一流科研机构，成为符合国家和社会期望、具有鲜明中国特色、充满生机活力的国家战略科技力量，成为具有世界重要影响力的原始创新策源地和创新高地。

总体来看，《规划》具有四大鲜明特色：

一是突出强化科技创新体系化攻关，汇聚抢占科技制高点强大合力

《规划》将增强科技创新体系化攻关能力作为谋划各项任务举措的重要出发点和落脚点，并将这一要求贯穿于科技创新布局、科研组织管理、资源要素配置等各方面，强调发挥中国科学院体系化建制化优势，整合资源力量协同攻坚，加快产出更多关键性、原创性、引领性重大科技成果。

在科技创新布局上，坚持“四个面向”，聚焦集成电路、人工智能、量子科技、生命科学和生物技术、脑机接口、可控核聚变等重要优先领域，光电、空间、信息、海洋、能源、材料等战略高技术领域，农业、地球与资源、大气海洋与生态环境等可持续发展领域，以及数学、物理、化学、生物、天文、地学等基础前沿交叉领域，凝练形成一批重点发展方向，加强科技创新战略性、前瞻性、体系化布局。统筹优化区域科技布局，加快构建以北京（京津冀）、上海（长三角）、粤港澳大湾区为战略高地，以合肥、成渝、武汉、西安为战略支点，以若干重点区域为战略节点的“3+4+X”梯次化区域布局体系，努力为国家区域重大战略提供系统性科技支撑。

在科研组织管理上，坚持“有统有放，统放结合”原则，健全院所两级管理体系，在现行基于事业单位法人的垂直线性组织体系基础上，建立以重点领域、重大任务、重大平台为依托的网络化矩阵式科研组织体系，探索组建领域型“科研联合体”、任务型“攻坚大兵团”、平台型“创新设施群”，着力强化跨机构、跨学科、跨领域协同攻关，加快提升全院整体组织力、战斗力。

在资源要素配置上，围绕提高科技攻关组织化程度，推动项目、平台、人才、资源和政策一体化配置，完善科技经费分配和管理使用机制，建立与建制化科研组织模式相适应的经济资源配置模式，强化对重大科技任务的支撑保障，实现投入规模增加与创新效能提升的统一。

二是积极拥抱人工智能蓬勃发展战略机遇，赋能科技创新和科研管理变革

《规划》将人工智能引领科研范式变革作为加速科技创新突破的重要抓手进行专章部署，全面推动人工智能赋能重点领域科技创新，以科研管理智能化重塑科研组织管理模式。

一方面，聚焦人工智能赋能基础科学、战略高技术和可持续发展等重点领域，充分发挥中国科学院在数学、计算机科学、控制科学以及科学数据等方面的基础优势，加强“磐石”科学基础大模型、智能科学家系统、科学语料库、科学数据中心等新型科技基础设施布局建设，加快形成高效协同的体系化支撑能力。同时，积极推动国家重大科技基础设施、国家野外科学观测研究站等设施平台向数字化、网络化、智能化迭代升级，进一步加强数据汇集整合、标准规范统一和安全防护能力建设，加强数据融合融通应用，为重点方向科学研究和重大科技任务实施提供有力支撑。

另一方面，部署实施“智慧中国科学院”专项任务，建设一体化智能科研管理平台，打造全院创新资源要素整合配置中心、科技创新活动指挥调度中心、科研管理信息协同集成中心，系统集成全院科研基础能力、科技资源分布和科研任务部署实施情况，构建覆盖全面、动态更新、精准画像的科研“能力地图”，夯实科研组织管理智能化的数据底座和决策基础，实现面向重点领域和重大任务的创新资源快速调配、创新力量高效聚合。

三是注重科技创新和产业创新深度融合，加快培育发展新质生产力

《规划》围绕现代化产业体系建设需求，聚焦重要领域、重点区域、重大项目，突出科技创新供给和产业需求牵引双向发力，着力破解科技创新与产业发展“两张皮”问题，加速科技成果向现实生产力转化。

在强化高质量科技供给方面，围绕传统产业改造升级、战略性新兴产业集群发展、未来产业前瞻布局，制定科技成果供给“白名单”，开展专利分类分级动态监测评估，建立高质量转移转化专利库，围绕重点产业链关键环节的“卡点”“堵点”问题，提供系统化科技解决方案，确保科技成果用得上、能见效、有影响。

在推动高效率落地转化方面，加强概念验证中心、中试验证平台、国家级技术创新平台等高能级技术转移转化平台体系和专业化人才队伍建设，健全知识产权管理体系，深入开展科技成果转化“融合点”行动，积极探索多元转化方式，畅通科技成果从“实验室”走向“生产线”的落地通道。

在构建有组织科技成果转化工作机制方面，建立健全与行业主管部门、地方政府、科技领军企业常态化对接机制，与国务院国资委联合实施所企协同创新专项行动，深化与产业链重点企业的深度合作，助力培育壮大一批创新链“链长企业”，最大化释放科技成果整体转化效能，有力支撑培育新质生产力。

四是坚持教育科技人才一体发展，加快打造国家战略人才力量

《规划》面向国家创新人才高地建设目标，提出打造抢占科技制高点“攻坚队”，构筑吸引国内外高水平人才“集聚地”，办好培养国家急需紧缺人才“大学校”，树立人才发展制度环境和优良生态的“高标杆”。

聚焦建制化战略人才力量建设，强调要紧紧围绕抢占科技制高点核心任务，遵循不同类型人才成长规律，培养造就一大批战略科学家、科技领军人才和创新团队、青年科技人才以及卓越工程师队伍。特别是把青年科技人才队伍建设作为一项战略工程，提出通过持续组织实施基础研究领域青年团队项目，支持优秀青年人才挑战重大科学难题；通过设立“总指挥”助理、“技术总师”助理等，在重大任务中培养历练后备领军人才；支持院属高校深入推进教育科技人才一体发展示范区建设，优化科教深度协同育人机制，强化拔尖创新人才自主培养。

围绕深化人才发展体制机制改革，提出建立健全符合科研活动类型和人才成长规律的分类评价体系，进一步完善激发创新活力、体现使命导向、保障激励兼顾、管理规范有效的收入分配制度，加快形成适应体系化攻关的激励保障机制，构建具有竞争力的人才制度体系，持续激发创新动力活力。大力传承弘扬科学家精神，营造风清气正的科研生态和创新环境。