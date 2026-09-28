猛士 X700 方盒子车型预售：华为乾崑全栈智能、磐石底盘 2.0 超级悬架、自带衣物烘干机，24.98 万元起

IT之家 9 月 28 日现场消息，猛士 X700 方盒子车型今日开启预售，这是猛士品牌 X 系列的首款产品，搭载华为乾崑全栈智能，预售价 24.98 万元起。

设计方面，猛士 X700 承袭猛士“雄魂美学”理念，保留狮吼梯形前脸、剑指苍穹尾灯等家族识别符号，并采用贯穿式止戈为武大灯与数字银河灯带。

车身尺寸方面，猛士 X700 长宽高为 5035×1999×1910mm，轴距 2920mm，定位中大型 SUV。新车提供 265/65R18 与 255/60R20 两种规格轮毂可选。

配置选装方面，猛士 X700 支持外挂备胎、行李架以及 2.5 吨拖挂资质等多项选装，还有“自定义情绪屏”等智能模块，可适配多元场景；首发 Robo 旅拍功能，可以将运动相机通过螺纹口固定在汽车引擎盖上，在车内通过专属按键开启和停止录制。

内饰方面，猛士 X700 配备悬浮式中控屏、大尺寸液晶仪表和 HUD 抬头显示，采用双 15.6 英寸华为智慧双联屏、HUAWEI SOUND 音响，同级首发鸿蒙座舱 6。

IT之家在发布会现场获悉，猛士 X700 搭载同级唯一云感魔毯座椅，配备 60 个可调气袋；行业首发实体橡胶凸点指压按摩（10 点按摩）；副驾配备双 127° 零重力座椅，二排配备座椅通风加热按摩、小桌板，还有同级唯一纯平二排大床房。

猛士 X700 拥有 850L 容积后备箱、7L 车载冷暖箱，还有同级唯一野趣拓展台，支持 6kW 对外放电。

猛士 X700 还配备双层隔音玻璃，搭载五星级静谧座舱、猛士超级健康座舱；后备箱位置还配备湿衣服烘干功能，最快一个小时就能烘干衣物。

智能方面，猛士 X700 车顶配备 896 线激光雷达，延续猛士与华为乾崑全栈深度合作，支持高速 NOA、城市 NOA、记忆泊车等功能，还带来 AEB 3.0、车位到车位 3.0 等。

猛士 X 系列采用承载式车身。X700 接近角、离去角最高可达 30°、31°，选装牵引装置时离去角为 26°，可应对非铺装路面与轻度穿越场景。

动力方面，猛士 X700 提供增程版和插混版两种选择，均搭载 1497ml 发动机，增程版功率 95kW，最大净功率 90kW；插混版功率 113kW，最大净功率 110kW。

该车采用 800V 平台架构，配备 68.1kWh 宁德时代越野专用电池，CLTC 纯电续航 360km；零百加速 4.93 秒，综合功率可达 518kW。

猛士 X700 搭载磐石底盘 2.0 超级悬架，配备 MRC 磁流变减震器、智能双腔空气悬架、MRC 魔毯预瞄，还有 AI 全地形智能越野系统。

安全方面，猛士 X700 配备行业首创 7 层 A 柱铠甲、同级唯一 30 秒长时保压气帘，高强度钢 + 铝合金车身占比 88%。