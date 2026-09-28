全新 smart 精灵#2 配置公布：纯电续航 410km，10 月 12 日巴黎首秀

IT之家 9 月 28 日消息，smart 精灵#2 的配置信息现已公布，新车基于 ECA 电动紧凑型架构打造，定位两座纯电微型车，将于 10 月 12 日巴黎车展全球首发，11 月中旬正式上市。

全新 smart 精灵#2 已于 9 月 10 日开启早鸟计划，用户支付 298 元订金即可锁定权益，订金支持退款。权益包括免费获得付费车身颜色、优先进入首批试驾邀约名单，以及参与抽奖活动，最高奖品价值 2 万元。

车身尺寸方面，精灵#2 长宽高为 2751（2764）/1669/1555mm，轴距 1875mm，整备质量 1130kg，最高车速 140km/h。

新车采用双门双座布局，全系配备前窄后宽轮胎，官方称可兼顾转向轻便性与抓地稳定性。得益于 ECA 架构，整车空间利用率提升，得房率达到 78%，相比上一代 fortwo 地板下降 25mm，垂直空间利用率 64%，头部空间达 1000mm。

安全配置是此次公布信息的重点。精灵#2 至多搭载 7 个安全气囊，除正面与侧面气囊外，增加左右侧气帘与远端气囊。

车辆配备 ACC 自适应巡航、BSD 盲区监测、LDP 车道偏离预防、LKA 车道保持辅助、LDW 车道偏离预警等 16 项主被动安全技术，覆盖巡航、紧急制动、车道、盲区及开门等城市高频场景。

此外，新车配备安全带腰带预紧 PLP 及动态锁止锁舌 CLT 保护系统，两者协同工作以加固乘员骨盆与下肢防护，抑制碰撞时的纵向位移。

动力方面，精灵#2 采用十一合一高度集成电驱，功率密度最高 5kW / kg，0-50km/h 加速时间 3.8 秒。新车搭载 35.8kWh 宁德时代磷酸铁锂电芯，最大 CLTC 纯电续航 410km，30%-80% 快充不超过 15 分钟。智能能量回收系统提供低、中、高三挡及自动自适应挡，后者可结合智驾传感器与导航信息，识别前车、红绿灯、弯道、下坡等道路环境，自动匹配减速度曲线。

底盘方面，精灵#2 采用前麦弗逊加后五连杆独立悬架，由梅赛德斯-奔驰联合调校，转弯半径 3.35m。

IT之家注：ECA（Electric Compact Architecture）为 smart 自主研发的电动紧凑型架构，是全球首个专为两座车定制的量产纯电平台。

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