启元机器人全球首店落地上海，Q1、T1 进入线下销售

IT之家 9 月 28 日消息，据界面新闻今日报道，启元机器人全球首家线下门店在上海淮海中路开业，门店面积约 355 平方米，提供产品展示、销售及互动体验等服务。此前，启元已于 9 月 20 日发售 Q1、T1 两款个人机器人。目前，启元机器人已在广州、深圳、西安、厦门、杭州、武汉等城市布局线下体验店，开始拓展个人机器人的线下零售渠道。

IT之家注意到，在 9 月 20 日的 2026 启元机器人全球产品发布会上，启元机器人发布启元 Q1/T1 人形机器人的正式售价：

启元 Q1 售价 19,999 元

启元 Q1 探索版售价 26,999 元

启元 T1 售价 19,999 元

启元 T1 Pro 售价 29,999 元

启元 Q1 定位为个人机器人，身高 88 厘米，可折叠放入背包，全身 22 个柔顺力控自由度，支持外观结构件定制，宣称是“全球首个个人机器人”。

启元 Q1 主打自定义特性，支持自定义设计互动动作、3D 打印改造外观，用户可自由调整机器人的外观造型、性格特质、动作姿态与语音音色。

启元 T1 支持轮足人形与四足形态切换，宣称是“全球首个可变形个人机器人”，官方现场演示了形态切换。启元 T1 可选五款配色，身高约 100cm，重量约 16kg，续航约 2~3 小时，搭载柔顺力控关节，支持根据路况自动切换形态，还能主动避障、身份识别。

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