史上最年轻亚运金牌得主：11岁小学生摘得《魔法气泡》电竞金牌

IT之家 9 月 28 日消息，当地时间 9 月 26 日，在爱知 · 名古屋亚运会电子竞技项目《魔法气泡》（Puyo Puyo Champions）项目的最终决赛中，日本 11 岁选手栗原悠辉以 10:2 的成绩击败韩国选手姜东信，夺得金牌。

他由此成为亚运会历史上最年轻的冠军（此前纪录为 2018 年雅加达亚运滑板铜牌得主、印尼选手 12 岁），也是日本代表团在本届亚运会上年龄最小的参赛选手。

公开报道显示，栗原悠辉出生于 2015 年 6 月 18 日，目前就读小学五年级，所属战队为东京 Verdy。他 6 岁时收到《魔法气泡 特趣思 俄罗斯方块 2》作为圣诞礼物，自此开始接触这款消除类对战游戏。

自小学二年级起，他开始参加各类赛事，并曾在 GigaCrysta 魔法气泡大奖赛总决赛中夺冠。2026 年 4 月，他成为首位获得日本电竞联盟认证职业执照的小学生。

为兼顾学业，栗原悠辉日常训练控制在每天一小时左右。本届亚运会小组赛阶段，他以全胜战绩获得 A 组第一，八强赛 5 比 0 零封新加坡选手，半决赛以 10 比 1 击败泰国选手塔纳拉克 · 翁基蒂昆，晋级决赛。决赛面对曾在小组赛交手过的姜东信，栗原悠辉首局失利后迅速调整，在第二局打出 15 连锁完成反击，最终以 10 比 2 的大比分取胜。

IT之家注：《魔法气泡》是一款益智对战类游戏，玩家通过排列同色气泡形成连锁消除，核心竞技要素包括预判、连锁规划与临场博弈。

本次《魔法气泡》项目银牌由韩国选手获得，泰国选手与中国台北选手并列收获铜牌。栗原悠辉在赛后新闻发布会上表示：“我很高兴能获胜，因为有很多观众在支持和为我加油。现场气氛真的很棒。”