小米推出米家智能腰背按摩仪：450mm 加长柔性导轨，10000mm² 石墨烯热敷

IT之家 9 月 28 日消息，小米新上架了一款米家智能腰背按摩仪，提供黑色和浅沙色版本可选，建议零售价 699 元，众筹价 509 元，将于 10 月 12 日开启众筹。

这款产品采用 450mm 加长柔性双导轨，按摩头可沿脊柱两侧自动上下移动，覆盖肩胛至腰骶区域。导轨弧度为 R550mm，参考国标设计，可贴合腰背曲线。

按摩仪内置两大两小高韧性按摩头，按摩头高低起伏排布，模拟指压效果。设备预设 7 种模式，并可通过米家 App 自编 3 种按摩模式。

连接米家 App 后，用户可通过手机操控。App 内可开启区域按摩，按摩头在小范围内往返揉按，用于局部按压，缓解肌肉疲劳。除米家 App 远程操控外，其侧边设有实体按键，开机即可使用。

IT之家从商品页面获悉，其机身内置石墨烯加热片，热敷覆盖范围达 10000mm²。热敷可单独开启，也可与按摩同时使用。

其整机重 2.2kg，厚度控制在 75mm 以内。不按摩时，机身可贴合腰椎曲线作为腰靠；垫于腿部时，按摩头可用于揉捏小腿肌群。

待机状态下，按摩头自动下沉隐藏，倚靠时不硌腰。设备内置 3150mAh 锂电池，配备 1.5m 充电线，采用 Type-C 充电接口。