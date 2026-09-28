零刻 GTR9 Pro 迷你主机新增 AMD 锐龙 AI Max+ PRO 495 旗舰版：128GB 内存 +2TB 硬盘，29998 元

IT之家 9 月 28 日消息，零刻官方今日宣布推出搭载 AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 处理器的 GTR9 Pro 495 新品，官方定价 29998 元。

该机搭载 AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 处理器、128GB DDR5 8533MT/s 高频内存、2TB 固态硬盘、40 核的 Radeon 8065S 核显，可提供 131 TOPS 单机算力（最高可分配 96GB 显存）。

其他方面，该机内置 230W 电源，采用 MSC 2.0 散热系统，可提供 140W 性能释放；提供了双万兆网口、双 USB4，支持四屏 8K，剪辑、渲染、设计、直播等，还支持 AI 语音交互。

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