首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

零刻 GTR9 Pro 迷你主机新增 AMD 锐龙 AI Max+ PRO 495 旗舰版：128GB 内存 +2TB 硬盘，29998 元

2026/9/28 18:29:14 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 9 月 28 日消息，零刻官方今日宣布推出搭载 AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 处理器的 GTR9 Pro 495 新品，官方定价 29998 元。

该机搭载 AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 处理器、128GB DDR5 8533MT/s 高频内存、2TB 固态硬盘、40 核的 Radeon 8065S 核显，可提供 131 TOPS 单机算力（最高可分配 96GB 显存）。

其他方面，该机内置 230W 电源，采用 MSC 2.0 散热系统，可提供 140W 性能释放；提供了双万兆网口、双 USB4，支持四屏 8K，剪辑、渲染、设计、直播等，还支持 AI 语音交互。

京东零刻 GTR9 Pro AMD AI Max+PRO 495 迷你主机冰霜银 128G+2TB 冰霜银 LPDDR5x 128G+2T29998 元直达链接

2026 年数码家电政府补贴持续进行中，IT 之家为大家汇总国补领券地址，买数码家电之前记得领取。

数码补贴：点此领券

  • 手机 / 平板 / 3C 数码支持 8.5 折政府补贴，不超过 6000 元的产品至高立减 500 元。

家电补贴：点此领券

  • 多类家电支持 8.5 折政府补贴，单品至高补贴 1500 元。

相关阅读：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知