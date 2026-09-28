鸿蒙智行新品发布会一文汇总：华为余承东回应问界调整，智界 RX/R7 上市，享界 V8 亮相

今天（9 月 28 日）下午 14:30，智界 RX 及鸿蒙智行新品发布会准时开启。这次 C 位是智界 RX，旁边还带着智界 R7 焕新版，享界 V8 也出来露了个脸。

众所周知，前阵子问界的合作模式来了波大调整：虽说还是鸿蒙智行成员，但产品定义、产品设计、品牌营销、渠道零售、服务体系，统统由赛力斯主导，华为终端参与赋能。

而这场发布会，正是这轮大变动后的首场发布会，余承东怎么开、如何讲，自然备受关注；与此同时，大家伙还迫切想知道：鸿蒙智行后续到底会怎么发展？其余“四界”里，谁又能扛起大旗？

所以今天这场，不光是智界 RX 等新车的主场，亦被视为鸿蒙智行下一阶段的“风向标”，到底有哪些值得关注的重点？IT之家小编这就带各位一起回顾下。

一、关于鸿蒙智行，关于智界

意外，但也不意外。和以往现场直播不同，这次“智界 RX 及鸿蒙智行新品发布会”直接采用了录播形式。

发布会一上来，余承东还是例行给鸿蒙智行“念定义”，他定调：问界是鸿蒙智行最先打造的品牌，凝聚了双方团队、产业伙伴的共同努力，也是跨界融合和产业升级的重要成果。

但他也摊牌了：随着品牌的日益成熟，后续问界将以新的合作模式发展，由赛力斯主导，华为终端赋能，所有问界用户的既有权益和后续服务不受影响。

同时还明确：将分出更多的资源与精力，进一步强化尊界、享界、智界和尚界的投入。

但不知各位IT之家家友注意到没，余承东身后那块 PPT，悄悄换了座位。

以前“五界”的顺序是：问界、智界、享界、尊界、尚界。现在变成了：尊界、享界、智界、尚界、问界。

至于这次的主角智界，奇瑞尹同跃也来站台了，他掰着手指头数：鸿蒙智行的第一款轿车、第一款轿跑 SUV、第一款豪华 MPV，以及第一款科技豪华轿跑 SUV，全都是在智界首发。

翻译一下就是 —— 余总每次都把最难啃的骨头交给智界团队，智界团队也从来不掉链子，每次都超额完成了。

然后尹总直接放话：希望鸿蒙智行未来所有开创性的“第一”和“唯一”，都交给智界。

好家伙，这话听着是不是暗藏深意：“听清了，是传位于智阿哥……”

二、智界 RX

在华为余承东和奇瑞尹同跃两位老总轮番暖场之后，智界 RX 终于正式迎来上市时刻。

之前余承东已经给智界 RX 盖过章 ——“鸿蒙智行最好开的车”。这次他又补了一句：“为驾驶而生。”

设计方面，智界 RX 的车身尺寸为 5020×2007×1585mm，轴距 3000mm，采用超跑级 1.26 宽高比打造宽体低趴车身，全车 10 处空气动力学风道驾驭气流。

同时，配备前 255mm、后 275mm 超宽鸳鸯胎，还有专属飞翼气动设计和大尺寸主动扩散器。

用料这块，智界 RX 强调“看不见的地方，才是最重要的地方”。高强钢和铝合金占比达到 90.5%，轻量化系数为 1.53，扭转刚度高达 51040N·m/deg。

还应用了智界首创电磁热控压铸后地板，屈服强度提升 55%，引入一体化压铸铝合金三角梁和减震塔，轴荷比近 50:50。

平台方面，智界 RX 搭载专为驾控调校的华为途灵平台，标配虚拟主销四球头全铝双叉臂 + 五连杆独立悬架，配合双腔空气悬架、双阀连续可变阻尼减振器。

此外，HUAWEI DATS 动态自适应扭矩系统上车，首发多意图扭矩矢量控制，能智能分配扭矩。

动能是重点，智界 RX 搭载华为智擎 800V 高压碳化硅动力平台，首发专属定制前电驱，搭配旗舰级永磁同步后电驱。

华为巨鲸 800V 高压电池平台自然也安排上了，同时还首发电池“黑匣子”，五层底部防护、五层电芯安全、五层热安全防护。

划个重点，它还刷新了浙赛中国品牌量产 SUV 圈速纪录，成绩 1:43.210。

智能可是华为的拿手好戏，这次智界 RX 不仅搭载 L3 级自动驾驶架构设计，而且已获批 L3 级自动驾驶道路测试牌照，拥有全链路冗余架构，涵盖感知、计算、制动、转向、供电、通信、定位、交互八大关键节点冗余。

同时搭载全维防碰撞系统 CAS 5.0，主打全时域、全方向、全目标、全时速、全天候、全场景的六维安全。

至于驾驶享受，智界 RX 采用飞翼座舱设计语言，集 26 英寸超高清 HUD、四向随动中控屏、全天候双目后视镜于一身，搭载智能环抱座椅，具备主动侧翼支撑和千人千椅智能适配两大特质。

舒适配置也没少，智慧电动门、前排双零重力座椅、ALPS 五星健康座舱、双层流智能空调、创新电动隔层遮阳帘，全车 8 块双层夹胶静音玻璃，还有创新智能恒冷冰箱、首发 Knock Knock 后备箱、全车 32 处储物空间。

颜值方面，智界 RX 提供闪蝶蓝、星玫粉、钛空银、极光绿等六款灵动车色，还有赤茶橘、赤影白、闪金黑等四款内饰可选。

到了最紧张刺激的价格环节，智界 RX 分为 Max 版和支持 L3 级自动驾驶架构设计的 Ultra 版：

Max 版-25.98 万元；Max 长续航版 28.98 万元。

Ultra 版-31.98 万元；Ultra 长续航版 34.98 万元；Ultra 四驱版 36.98 万元；Ultra+ 版 38.98 万元。

三、智界 R7

作为智界的当家车型，R7 集高颜值、大空间、稳驾控、长续航、超安全、超智能于一身，人送外号“六边形战士”，上市后累计交付超过 12 万辆。

而在 RX 正式上市之际，R7 也全面焕新登场，余承东直接放话：“投资 5 亿升级，带来 8 项重要的更新。”

先看智能。首发鸿蒙智行全新的双联屏座舱，搭载双 17.2 英寸 3K 蝶羽双联屏，内置华为终端专属定制鸿蒙座舱，还有全新 26 英寸 HUD，搭配 D 型方向盘和流媒体后视镜。

豪华感也往上提了一档。座舱采用全新智能氛围光场，贯穿式天际线灯带搭配隐藏式漫反射设计，上车迎宾灯语、驾驶模式专属光效随场景自然切换，开门还有安全提醒专属光效。

舒享方面，首创颂钵深层舒缓模式，低频共振振子联动 HUAWEI SOUND 与小憩模式，随时开启放空时刻。座椅型面全面升级，腰部支撑更厚，新增臀部按摩，座椅通风量直接 +30%。

健康这块也没落下，鸿蒙 ALPS 五星健康座舱再升级，全新空调系统更大风量、更低噪音，双层流技术兼顾清新与节能，超大面积 MOFs 材料主动吸附净化，隔热涂层遮阳帘搭配双层镀银前风挡。

空间方面，106L 超大电吸电弹前备箱，852L 超大后备箱，再加 80L 储物暗格，智界 V9 同款全新智能恒冷大冰箱，全车 7 处磁吸点位，3 处可供电螺纹接口。

续航也往前迈了一步。800V 高性能纯电架构，长续航版 CLTC 纯电续航最高 855km，新增 220V 车载电源，还搭载智界 RX 同款底盘。

守护方面，全车 36 个传感器，配备 896 线双光路图像级激光雷达，另有共光路舱内激光雷达方案可选。全新半隐藏式门把手四重安全冗余，搭载 HUAWEI ADS 5 安全能力。

最后颜值，新增钛空银与星玫粉两款高颜值新车色，内饰提供羽砂紫、星云红、白沙杏、松露棕 4 款。

最终的价格环节，智界 R7 这次给到了四个版本：

智界 R7 Max 版-23.98 万元

智界 R7 Max+ 版-25.98 万元

智界 R7 Max+ 长续航版-28.98 万元

智界 R7 Ultra 版-31.98 万元

四、享界 V8

除了智界的两款新车，余承东还顺手超前预告了享界 V8，定位“家庭智慧旗舰 MPV”，口号是“新时代的家”。

先看设计。长 5335mm、宽 2005mm、高 1805mm、轴距 3250mm，标准工况下量产 MPV 超低风阻，风阻系数只有 0.226。

前车灯为全新鸿蒙星环设计语言，配备寰宇星环一体贯穿大灯，采用璀璨星钻工艺 2.0；尾灯则使用全新星云尾灯，支持多层映射动态成像。

与此同时，还配备超大开口电动侧滑门、二排 45° 旋转迎宾座椅，还有鸿蒙星环专属迎宾光毯。

舱内有效空间 3697mm，得房率 69.3%，标配 4 零重力座椅，二排座椅支持多角度旋转，百变空间支持 30 多种座椅组合。

首发 21.4 英寸华为云晰柔光吸顶屏，全系标配一体寰宇三联屏，全新华为终端专属鸿蒙座舱，674L 超大后备箱可拓展至 1552L。

底盘方面，全铝合金底盘、双腔空簧和双阀连续可变阻尼减振器全给安排上，全系标配 ±12° 后轮转向，5.09m 最小转弯半径。

动力和续航，全系标配 800V 高压平台。纯电版标配 120kWh 电池包，CLTC 纯电续航最高 830km；增程版可选 75.4kWh 电池包，最大四驱 CLTC 综合续航 1465km。

安全方面，首创三排五重安全设计，全系标配后风挡安全气囊。作为面向 L3 级自动驾驶架构的 MPV，全系搭载全域融合感知系统，全车 38 个传感器。

至于享界 V8 的预售价，也已正式公布：32.98 万元起。

五、总结

好了，关于智界 RX 及鸿蒙智行新品发布会的重点，IT之家小编就回顾到这里。

简单总结一下：智界 RX 正式上市，智界 R7 内饰全面焕新，享界 V8 蓄势待发。

总之，鸿蒙智行刚经历完一轮大变动，“四界”都在排队等投喂。

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