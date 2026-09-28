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一台 192GB 内存版贵过两台 128GB 版！FEVM FAEX2 迷你主机上架

2026/9/28 20:28:49 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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感谢IT之家网友 软媒新友2151104 的线索投递！

IT之家 9 月 28 日消息，FEVM（奋微）现已启动 FAEX2 迷你主机的预售。这一产品基于 AMD 锐龙 AI Max+ PRO 495 处理器，提供多种内存与存储配置。

IT之家注意到，在均不含 SSD 存储的情况下，FAEX2 的 128GB LPDDR5X-8533 配置要价 21599 元、192GB 配置则是 43599 元。这意味着一台 192GB 版 FAEX2 的价格能买到两台 128GB 版 FAEX2 还有剩余

FAEX2 体积约为 1L，拥有 CNC 铝合金机身；支持 160W 性能释放；提供 3 个 M.2 2280 (PCIe Gen4 ×4) SSD 盘位；配备联发科技 MT7925 无线网卡，支持 Wi-Fi 7 (160MHz) & 蓝牙 5.4。

其外部 I/O 包括 1 个 SD UHS-II 读卡器、1 个 OCuLink 接口（同一个 M.2 SSD 盘位互斥）、1 个 3.5mm 音频插孔、1 个 USB-C 40Gbps、1 个 HDMI 2.1、1 个 DisplayPort 2.0、2 个 USB-A 10Gbps、1 个 10GbE RJ-45、1 个 2.5GbE RJ-45。

京东 FEVM 奋微 FAEX2 迷你主机 21599 元起直达链接

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关键词：内存迷你主机FEVM

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