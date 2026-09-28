漫威《蜘蛛侠：崭新之日》全球电影票房超 25 亿美元，数字版预计 10 月 6 日上线

IT之家 9 月 28 日消息，WhenToStream 确认，《蜘蛛侠：崭新之日》（Spider-Man：Brand New Day）数字版发行日期为 2026 年 10 月 6 日，届时影片预计将在各大数字平台开放租赁或购买。

索尼影业目前尚未正式确认这一日期，但亚马逊、Fandango 和 Apple TV 等数字商店均已上架占位。

这部影片于 2026 年 7 月 29 日在中国内地上映，由德斯汀 · 丹尼尔 · 克雷顿执导，汤姆 · 赫兰德、赞达亚、萨迪 · 辛克、雅各布 · 巴塔隆、乔恩 · 伯恩塔尔、马克 · 鲁法洛等人出演。

票房方面，《蜘蛛侠：崭新之日》目前全球累计票房约为 25.10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 168.66 亿元人民币），其中中国内地约 15.86 亿元。

影片的数字发行也将影响后续流媒体上线时间。2026 年 1 月，Netflix 与索尼影业达成新的全球 Pay-1 版权协议，索尼电影在完成院线和家庭娱乐窗口后，将逐步成为 Netflix 的全球独家 Pay-1 流媒体内容。该协议从 2026 年晚些时候开始分阶段实施，预计到 2029 年初实现全球覆盖。

不过，《蜘蛛侠：崭新之日》何时登陆 Netflix 等流媒体平台目前仍没有官方日期。由于不同地区现有版权协议的到期时间不同，各市场的实际上线时间可能存在差异。

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