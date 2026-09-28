中外学者确认最早半水生记录：1.25 亿年前哺乳动物就会游泳

IT之家 9 月 28 日消息，据新华社今日报道，南京大学史宇坤教授与内蒙古自然博物馆、美国霍华德大学及卡内基自然历史博物馆的科研人员合作，通过分析一件早白垩世哺乳动物化石，证实约 1.25 亿年前的小型哺乳动物已具备明确的半水生适应特征。相关研究成果今日发表于《自然 · 通讯》。

科学家将此次新发现的哺乳动物命名为“板尾董尖齿兽”（Dongoconodon platycauda），其标本于 2018 年发现于辽宁凌源。这种小动物体长约 30 厘米，其前后足具有发达的侧向扩展结构，与现生鸭嘴兽的蹼足高度相似。

化石保存了至少 19 节尾椎，靠近尾基部和中段的尾椎具有明显扁平的椎体和较宽的横突，说明尾巴呈背腹方向扁平。但其并未像现代河狸和鸭嘴兽那样形成宽大的桨状尾，而是从基部向末端逐渐变细，更接近现代半水生啮齿类海狸鼠。

史宇坤表示，这只生活在恐龙时代的小型哺乳动物可能拥有“鸭嘴兽式的手足”与“海狸鼠式的尾巴”，形成了一种此前未知的游泳方式组合。研究团队选取 124 种运动方式已知的现生哺乳动物，对 13 项与运动功能相关的骨骼指标进行统计分析，将板尾董尖齿兽的形态特征投射到现生哺乳动物建立的形态空间中，结果显示其明确落入半水生哺乳动物的形态空间范围。

牙齿替换方式是哺乳动物演化研究的核心课题之一。爬行动物普遍拥有多代齿，哺乳动物则由乳牙和恒牙组成双代齿。此次发现的板尾董尖齿兽标本罕见保存了门齿、犬齿、前臼齿、臼齿在不同世代的替换齿，是迄今发现的首个在哺乳动物四类牙齿中均可发生多次替换的哺乳动物。

▲ “板尾董尖齿兽”（左）艺术复原图

IT之家注：哺乳动物冠群指现生哺乳动物的直系祖先及其后代，区别于包含更多原始已灭绝亲戚的哺乳型动物。此前侏罗纪的河狸尾兽虽具有水生适应特征，但通常被认为属于更广义的哺乳型动物，而非严格意义上的冠群哺乳动物。

这件标本还保存了完整的听小骨系统。论文第一作者、霍华德大学教授毕顺东介绍，板尾董尖齿兽的下颌保存有一条缩短且骨化的麦氏软骨，负责维持听小骨与下颌的微弱连接。团队据此提出，哺乳动物中耳与下颌的分离可能首先发生在麦氏软骨与下颌骨之间，之后才是麦氏软骨与听小骨的分离。

卡内基自然历史博物馆研究员约翰 · 韦伯表示，单件板尾董尖齿兽标本汇集了多代齿型牙列、过渡态的中耳结构以及半水生骨骼结构，为研究早期哺乳动物的形态演化与生态分化提供了珍稀材料。