我国将绘制完成新一代全火星地质图，计划 2028 年底完成

IT之家 9 月 28 日消息，据央视新闻报道，作为中国科学院院士、天问三号任务首席科学家侯增谦 9 月 28 日透露，新一代全火星地质图将提出火星地质年代划分的中国方案，推动我国自主制定的火星年代划分标准成为全球共识。

侯增谦在中国地质科学院地质研究所高质量发展座谈会上说，该图计划 2028 年底完成，祝融号探测器发现火星 35 亿年前存在洲际级古海洋、16 亿年前可能存在短时洪水 —— 这些最新科学发现将绘入新一代全火星地质图。

据介绍，新一代全火星地质图的核心成果还包括同期编制完成的 1∶5 万着陆区地质图以及专业系列图集。该系列成果将作为天问三号任务科学准备的重要成果，以全球首版智能化火星地质图的形式发布，并为后续月球、金星、小行星等编图任务提供研究范式与实施模板。

据IT之家了解，天问三号探测器由着陆器、上升器、服务器组合体和轨道器、返回器组合体组成，共配置 6 台科学载荷。其中，轨道器环火轨道为约 350 公里圆轨道，姿态对日定向；服务器环火轨道为近火点约 400 公里环火大椭圆轨道，留轨探测约 2 个火星年。

天问三号计划于 2028 年前后发射、2031 年前后携火星样品返回地球，有望成为人类历史上首个火星取样返回任务。这项任务将推动天体生物学、行星地质学等多学科发展，也为人类认识火星、探索地外生命作出中国贡献。