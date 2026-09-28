（更新：放弃入轨）马斯克 SpaceX 星舰开启第 14 次试飞：首次挑战入轨并部署 26 颗卫星

更新：升空约 6 分 50 秒之后，超重型助推器 B21 按计划完成溅落。但由于星舰一台真空发动机出现故障，因此“星舰”将不会按原计划进入地球轨道，并放弃部署卫星入轨的任务。

IT之家 9 月 28 日消息，北京时间 20 时 48 分，SpaceX 星舰在得克萨斯州星际基地开启第 14 次试飞，首次尝试将上级飞船送入地球轨道。

此次任务中，星舰上级 S41 将进入约 275 公里高度的轨道，以约 32° 倾角绕地球飞行约 6 圈，整个任务持续近 10 小时。飞船计划在升空约 25 分钟后重新点燃一台海平面猛禽发动机，将轨迹抬升并圆化，正式进入轨道。

IT之家注意到，星舰此次试飞任务预计将持续约 10 小时，按计划将绕地球六圈，其中会在明天凌晨经过中国上空，若天气条件良好的话可以尝试观测。

按照计划，星舰入轨后约 34 分钟，S41 将开始部署 26 颗星链 V3 卫星，释放过程持续约 30 分钟，卫星以大约每分钟一颗的间隔依次分离。这是星舰首次执行真正的轨道载荷部署任务，此前 13 次试飞均采用亚轨道轨迹。

据 SpaceX 介绍，本批卫星中有 3 颗特别加装了摄像头，专门用于扫描飞船的热防护瓦片状态并将影像回传地面，帮助工程师持续评估飞船热防护系统在未来执行返场回收任务时的健康状况。

完成在轨任务后，S41 将进行约 11 秒的离轨点火，随后再入大气层，计划在智利以西的太平洋海域溅落；超重型助推器 B21 则在墨西哥湾进行海上溅落。本次任务不尝试塔架捕获，重点验证入轨、长时间在轨飞行、星链 V3 部署及再入返回等环节。

若此次入轨成功，星舰将首次从试验性亚轨道飞行进入实际轨道任务阶段。SpaceX 当前在轨运营约 1.1 万颗卫星，第 14 次试飞所验证的轨道部署能力，将直接关系到星链星座的后续扩张节奏。

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