汉莎航空为空客 A330-300 客机穿上“鲨鱼皮”，燃油消耗有望降低 2%

IT之家 9 月 28 日消息，汉莎航空近日宣布为旗下部分空客 A330-300 型客机安装 AeroSHARK“鲨鱼皮”涂层，使飞机能够像鲨鱼游泳般高效飞行。

据介绍，客机的铝合金机身虽然看起来非常光滑，但细看表面时可以发现，上面充满许多粗糙孔洞。当飞机以 480 节（IT之家注：890km/h）速度飞行时，表面始终会附着一层薄薄的空气，存在厚度约 1mm 的黏性底层，其中充满大量涡流产生表面摩擦阻力，约占飞机总气动阻力的 50%。

作为对比，鲨鱼皮肤同样非常粗糙，相信被鲨鱼擦伤过的人都知道。

鲨鱼皮内微小的齿状鳞片被学者称为“真皮齿突”，也就是一种类似牙齿的鳞片，其表面带有微观凸起的平行脊状结构。当水流过鲨鱼身体时，会形成微小涡流。而在鲨鱼身上，这些脊状结构能够将涡流保持在远离皮肤的位置，从而抑制湍流，让鲨鱼能够快速而平稳地游动。

AeroSHARK 涂层模仿了鲨鱼的生物结构。该技术采用人工聚合物制造，表面压制有间距为 50 微米的凹槽，模仿出鲨鱼皮齿突的几何形状、高度和间距。

官方宣称，这种技术可以让飞机飞行时的燃油消耗和碳排放降低约 1%；如果机翼和尾翼也采用这种涂层，降幅最高可达 2%。