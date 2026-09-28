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全新深蓝 S07 AI 激光版上市，限时权益价 14.99 万元起

2026/9/28 20:57:09 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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感谢IT之家网友 龙爪槐守望者 的线索投递！

IT之家 9 月 28 日消息，全新深蓝 S07 AI 激光版今晚正式上市，限时权益价 14.99 万元起

  • 600 智行 AI 激光版：官方指导价 15.59 万元，限时权益价 14.99 万元

  • 600 智臻 AI 激光版：官方指导价 16.59 万元，限时权益价 15.99 万元

  • 725 智行 AI 激光版：官方指导价 16.59 万元，限时权益价 15.99 万元

  • 725 智臻 AI 激光版：官方指导价 17.59 万元，限时权益价 16.99 万元

外观方面，深蓝 S07 AI 激光版延续现款车型设计语言。车辆配备封闭式前格栅，搭配狭长型灯组。车型尺寸方面，新车长宽高分别为 4750/1930/1625mm，轴距为 2900mm，定位中型 SUV。新车换装全新半隐藏式门把手。

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辅助驾驶方面，新车搭载 1 颗顶置激光雷达、3 颗 4D 毫米波雷达、11 颗高清摄像头、12 颗超声波雷达；城区领航辅助支持环岛通行、无保护左转、窄道会车、掉头、人车混行等路况处理；高速领航辅助可实现自主进出匝道、智能变道与车速调节；全场景辅助泊车支持极窄车位、断头路、靠墙车位等场景，具备遥控泊车、离车泊入及循迹倒车功能。

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IT之家获悉，新车搭载 15.6 英寸 2.5K 中控屏，支持 CarPlay / HiCar / Carlink 互联，内置高通骁龙 8295P 芯片，还有 55 英寸 AR-HUD；搭载豆包大模型，支持自然语言输入、车外语音操控；前排配备双零重力座椅，集成按摩、加热、通风功能；后排座椅支持加热。

动力方面，新车搭载 800V 高压快充平台，峰值充电倍率 6C，充电 9 分钟补能近 400km；全系搭载宁德时代电芯与金钟罩电池，CLTC 纯电续航最高 725km，电机最大功率 190 千瓦，最大扭矩 290 牛 · 米。

底盘配置方面，深蓝 S07 AI 激光版全系标配 FSD+HRS 可变自适应悬架，采用前麦弗逊 + 后 H 臂多连杆结构，搭配路感优化液压衬套。

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关键词：深蓝 S07

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