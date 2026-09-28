全新深蓝 S07 AI 激光版上市，限时权益价 14.99 万元起

IT之家 9 月 28 日消息，全新深蓝 S07 AI 激光版今晚正式上市，限时权益价 14.99 万元起：

600 智行 AI 激光版：官方指导价 15.59 万元，限时权益价 14.99 万元

600 智臻 AI 激光版：官方指导价 16.59 万元，限时权益价 15.99 万元

725 智行 AI 激光版：官方指导价 16.59 万元，限时权益价 15.99 万元

725 智臻 AI 激光版：官方指导价 17.59 万元，限时权益价 16.99 万元

外观方面，深蓝 S07 AI 激光版延续现款车型设计语言。车辆配备封闭式前格栅，搭配狭长型灯组。车型尺寸方面，新车长宽高分别为 4750/1930/1625mm，轴距为 2900mm，定位中型 SUV。新车换装全新半隐藏式门把手。

辅助驾驶方面，新车搭载 1 颗顶置激光雷达、3 颗 4D 毫米波雷达、11 颗高清摄像头、12 颗超声波雷达；城区领航辅助支持环岛通行、无保护左转、窄道会车、掉头、人车混行等路况处理；高速领航辅助可实现自主进出匝道、智能变道与车速调节；全场景辅助泊车支持极窄车位、断头路、靠墙车位等场景，具备遥控泊车、离车泊入及循迹倒车功能。

IT之家获悉，新车搭载 15.6 英寸 2.5K 中控屏，支持 CarPlay / HiCar / Carlink 互联，内置高通骁龙 8295P 芯片，还有 55 英寸 AR-HUD；搭载豆包大模型，支持自然语言输入、车外语音操控；前排配备双零重力座椅，集成按摩、加热、通风功能；后排座椅支持加热。

动力方面，新车搭载 800V 高压快充平台，峰值充电倍率 6C，充电 9 分钟补能近 400km；全系搭载宁德时代电芯与金钟罩电池，CLTC 纯电续航最高 725km，电机最大功率 190 千瓦，最大扭矩 290 牛 · 米。

底盘配置方面，深蓝 S07 AI 激光版全系标配 FSD+HRS 可变自适应悬架，采用前麦弗逊 + 后 H 臂多连杆结构，搭配路感优化液压衬套。