广汽集团：拟通过发行股份购买一汽丰田 50% 股权，股票明起复牌

IT之家 9 月 28 日消息，广汽集团今日发布公告，拟通过发行股份的方式购买一汽丰田汽车有限公司 50% 的股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。公司股票将于 2026 年 9 月 29 日开市起复牌。

IT之家注意到，公告称，中国一汽是我国汽车产业重要中央企业，在整车研发制造、产业链布局、品牌运营等方面积累深厚。广汽集团是国内大型汽车产业集团，在新能源与智能化转型、自主品牌发展及产业生态建设等方面持续布局。双方基于各自资源禀赋和优势基础开展战略协作，进一步推动资源共享、优势互补，深化技术、供应链及市场等领域协同。本次交易有利于充分发挥中国一汽在整车、产业链等多领域的积累与布局优势，以及广汽集团在新能源与智能化转型、自主品牌发展及产业生态协同等方面的优势，进一步释放协同价值。

本次交易是双方战略协作的重要落地项目之一。本次交易前，上市公司以整车制造为核心，业务覆盖研发、整车、零部件、商贸与出行、能源生态、国际化、投资与金融等，是国内产业链最为齐全、产业布局最为完备的汽车集团之一。

标的公司由一汽股份与丰田汽车合资组建，与广汽丰田形成南北双合资格局。一汽丰田布局天津、长春、成都整车基地及配套发动机工厂，具备整车与核心零部件自研自制能力。本次交易将推动南北丰田协同运营，稳固合资业务盈利基本盘。通过统筹整合双方本地化研发、供应链体系、生产基地、市场拓展等资源，放大规模协同效应，减少重复投入、分摊技术创新成本、集中力量攻坚关键核心技术，进一步提升公司综合竞争力，助力企业在汽车产业链重构中抢占先机，加快打造具有国际竞争力的头部汽车集团。

根据中国汽车工业协会的数据，2025 年南北丰田合计销量占合资乘用车销量的比例为 17.03%，市场份额位居合资品牌前列，南北合资公司协同运营落地，有利于提升公司在合资品牌的市场地位，为企业长期稳健发展提供有力支撑。