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JBL Live Buds 4 蓝牙耳机新增苹果橙配色：充电盒带 1.57 英寸彩屏，1599 元

2026/9/28 21:21:59 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 9 月 28 日消息，JBL LIVE BUDS4 无线蓝牙耳机新增“苹果橙”配色，定价 1699 元，首发 1599 元。

京东 JBL LIVE BUDS 4 新款无线蓝牙耳机 苹果橙超长续航降噪耳机 智能触屏耳机  华为苹果手机通用耳机 1699 元直达链接

这款耳机支持蓝牙 6.0 技术，匹配 10mm 驱动单元，单耳重 4.8 克，采用纳米材质一体注塑工艺，拥有 IP55 认证。耳机充电盒配有一块 1.57 英寸屏幕，支持音量调节、曲目切换、降噪调节功能。

这款新品主打智能全彩触屏充电仓，全新设计的 Smart Charging Case 兼具耳机控制功能，直观简洁的操作界面，支持音量调节、曲目切换、ANC 或 Ambient Sound 管理及 EQ 精细调校，无需手机或 App 即可完成操作，还支持自定义屏保。

JBL LIVE BUDS4 智能触屏

此外，这款新品支持 360° 空间音频及自适应降噪 2.0 模式，内置六麦克风阵列，耳机单耳续航 10 小时（关闭降噪），在配备充电盒的情况下至高拥有 40 小时续航，充电盒同时支持无线充电。

五种配色

IT之家附不同版本对比如下：

不同版本对比

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关键词：JBL无线蓝牙耳机自适应降噪智能触屏超长续航

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