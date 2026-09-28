希音公布上市后首份中期财报：2026 上半年净收入 201 亿美元同比增长 1%，订单量 5.49 亿同比增长 6.4%

IT之家 9 月 28 日消息，希音（SHEIN）今日公布了上市以来首份未经审计中期业绩，涵盖截至 2026 年 6 月 30 日止六个月。截至该日止十二个月，活跃客户数达 2.91 亿，上年同期为 2.54 亿。

2026 年上半年，希音净收入 201 亿美元，同比增长 1.0%；总订单量 5.49 亿单，同比增长 6.4%；经调整净利润 4.99 亿美元，占净收入 2.5%。经营利润 4.93 亿美元，同比下降 52.9%。

第二季度，希音净收入 110.82 亿美元，同比增长 0.9%；订单量 2.98 亿单，同比增长 7.6%。经调整净利润 2.28 亿美元，占净收入 2.1%；经调整 EBIT 2.54 亿美元，同比下降 64.5%。

希音在财报中提到，第二季度经调整净利润率收窄，主要受中东地缘局势引发油价和运费急涨影响。公司选择主动吸收这部分暂时性成本，未将其转嫁给消费者。

业务方面，自有品牌 MUSERA 和 Aloruh 在泳装、睡衣、运动及礼服等品类拓展带动下实现同比增长。品牌赋能业务 SHEIN Xcelerator 延续增长，AiiRZ 第二季度订单量同比增长超 50%。KIZN、Baby Phat、Fashion SZN 等新合作品牌销售创下新高。公司称，已将 LATR 供应链系统与 Design X 创意系统串联，缩短合作品牌从设计到上市周期。

截至 6 月 30 日，希音维持 152 亿美元现金储备。第二季度经营活动产生净现金 8.13 亿美元。管理层称，商城业务占比提升使净收入增速低于订单增速。

管理层表示，未来 1 至 2 年重点包括拓宽价格带、加大品质与合规投入、加强消费者沟通。自营仍是基础业务，商城与品牌赋能服务为生态组成部分。

展望 2026 年下半年，希音预计外部环境仍不确定，关税逆风和物流成本波动可能持续。第四季度涵盖双十一、黑色星期五等促销窗口，预计带动订单量提升。公司对下半年经调整净利润前景持审慎乐观态度。