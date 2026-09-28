网红煽动粉丝网暴他人还直播带货，最高法以案释法划清网络行为底线

IT之家 9 月 28 日消息，据央视新闻今日报道，最高人民法院发布网络法治典型案例，其中一起涉及两名合计粉丝超 2000 万的自媒体博主。两人因私人情感纠纷，将直播间变成网络暴力舆论场，煽动粉丝谩骂、攻击、举报他人。

在这起案例中，李某与张某、胡某同为短视频平台自媒体博主，张某、胡某账号粉丝总量超 2000 万。2023 年 7 月起，张某以李某“插足”其与男友情感为由，公开发布侮辱、诽谤言论。

张某联合胡某炒作相关话题，煽动粉丝对李某实施网络暴力。李某部分商业合作方随后解除与其合作协议。李某向法院提起名誉权侵权诉讼。

案件审理过程中，张某、胡某仍煽动粉丝实施网络暴力。李某提交的录屏显示，两人直播谈论李某话题时，均有数千粉丝在线，评论区指责言论刷屏。

李某举证称，因名誉权被侵害，其直播带货及商业合作收益明显下滑，而被告借此制造流量，带货收入大幅上涨。李某向法院申请人格权侵害禁令。

长春新区人民法院长春互联网法庭经审查认为，张某、胡某实施了群体性网络暴力违法行为，审理期间仍继续实施并扩大损害结果。法院依法裁定两人立即停止侵权行为，禁令有效期 6 个月。

IT之家注：人格权侵害禁令是民法典第九百九十七条规定的临时司法保护措施，用于及时制止正在实施或即将实施的侵害人格权行为。

禁令发出后，二被告停止相应侵害行为。案件继续实体审理，法院判决张某、胡某通过自媒体账号公开向李某赔礼道歉，并赔偿经济损失 2 万元。二被告上诉后被长春市中级人民法院驳回，维持原判。

最高人民法院研究室综合调研处三级调研员覃子轩表示，法院审查人格权侵害禁令申请时有三个核心考量：侵权违法行为的持续性，及时制止的紧迫性，损害的难以弥补性。

覃子轩举例称，当一个人被“人肉开盒”，住址、家庭情况、工作单位等隐私被源源不断公开到网上，即具备持续性和紧迫性，损害后果也难以逆转，符合禁令条件。

遭遇网络暴力，受害人可申请人格权侵害禁令，也可向法院提起民事侵权诉讼；构成侮辱、诽谤犯罪的，可向公安机关报案，或向法院提起自诉。

最高法表示，法院依法严惩网络暴力违法犯罪，重点打击恶意发起者、组织者、推波助澜者，对组织“水军”实施网络暴力行为的情形，依法从重处罚。

覃子轩提醒，网络自媒体博主不能利用粉丝和流量，将个人争论炒作成群体性网络暴力事件，否则应依法承担民事责任，构成犯罪的还将被追究刑事责任。

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