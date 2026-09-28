《八仙！》进入中国影史动画电影票房榜前四，国产排名仅次于两部《哪吒》

IT之家 9 月 28 日消息，据灯塔专业版，影片《八仙！》累计票房已达 19.85 亿，超过《熊出没 · 逆转时空》，进入中国影史动画电影票房榜前四，在国产动画电影中仅次于《哪吒之魔童》系列。

票房榜单显示，第一名《哪吒之魔童闹海》票房 154.46 亿元，2025 年 1 月 29 日上映，评分 9.7 分。第二名《哪吒之魔童降世》票房 50.35 亿元，2020 年 7 月 20 日上映，评分 9.5 分。第三名《疯狂动物城 2》票房 45.94 亿元，为进口动画。

《八仙！》于 2026 年 7 月 18 日上映，类型覆盖神话、喜剧、冒险，评分 9.6 分。导演为牟正洋，李绍哲、陈浩、立冬参与创作。

国产动画中，目前仅两部《哪吒》系列票房高于《八仙！》。影片将传统八仙传说进行喜剧化改编，画面风格为国风动画，人物与场景设计贴合传统故事。

与榜单前三名相比，票房差距依然明显。《哪吒之魔童闹海》票房约为《八仙！》的 7 倍多。作为全新神话 IP，接近 20 亿元的票房成绩已属可观。影片仍在放映中，票房数字尚有上涨空间。

相关阅读：

IT之家小伙伴记得用最会买购买电影票，享受折扣价的同时还可以获得返利，预计每张票可以节省 5~15 元！

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。