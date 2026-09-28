消息称小米大模型负责人罗福莉晋升至 22 级，已是小米职级体系最高级别

IT之家 9 月 28 日消息，据晚点 LatePost 今晚消息，小米 9 月 22 日对内发布晋升名单，31 岁的小米大模型团队负责人罗福莉晋升至 22 级，还有若干其他业务负责人也获得了晋升。

接近小米的人士称，22 级已是小米职级体系的最高级别，继续晋升主要体现为职务变化。

据IT之家此前报道，9 月 22 日当天，小米正式发布并开源了全新的 Xiaomi MiMo-V2.6 系列，包含 Pro 与 Flash 两个原生全模态模型。

得益于 RL 算力的扩展，MiMo-V2.6-Pro 在 Artificial Analysis Intelligence Index（AA 综合智能指数）v4.3.2 中取得 46 分，超过 Kimi K3（44 分）和 GLM-5.3（45 分），成为当前 AA 指数上排名最高的开源权重模型，较其前代 MiMo-V2.5-Pro 的 26 分高出 20 分。

今年 7 月，小米调整小爱同学组织架构，将技术能力拆分为基础模型、云端和端侧三部分。其中，基础模型能力由罗福莉负责的 MiMo 团队提供，手机、汽车等业务的 OS 团队负责端侧能力，栾剑负责云端工程化。