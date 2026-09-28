Manus：正组建团队开发面向国内市场的产品，与国产模型厂商合作稳步进行中

IT之家 9 月 28 日消息，北京蝴蝶效应科技有限公司公众号今日发文，宣布面向海外用户发布 Manus 2.0 版本，并推出面向个人生活场景的智能助理 Cue。

Manus 表示，公司正在组建团队开发面向国内市场的产品，与国产模型厂商及生态伙伴的合作也在稳步进行，后续将分享更多进展。

IT之家注：Cue 被定位为面向个人生活场景的智能助理，Manus 2.0 面向海外用户发布，国内版本仍在筹备中。

Manus 2.0 已在网页端、桌面端和移动端上线，Cue 同步上线，iOS 版本将在通过 App Store 审核后推出。

据介绍，Manus 2.0 采用自研 Agent 框架 Cascade。官方称，该框架让项目保持轻量，仅在需要时引入专业能力。在一项测试配置中，Cascade 的 Token 消耗减少 23.2%，任务完成时间缩短 28.2%，运行成本降低 32%。

云电脑功能允许用户购买专属运行环境，用于多人游戏服务器或长期运行的自动化流程。项目可在用户合上笔记本后继续在线运行。

自动化能力从定时任务扩展至事件触发。新邮件、广告数据波动、日历事件、Slack 消息、Notion 更新等，均可触发 Manus 执行预设工作流。

桌面应用升级为 Manus Studio，定位为人与 AI 共享的工作空间。Studio 按项目需要引入能力，本次升级覆盖文档、表格、PDF、幻灯片、网站、代码、游戏和视频。

视频编辑器可生成初剪版本，并将时间线交给用户。片段、图片、文字、动态图形和音频以独立素材呈现，用户可替换配乐、素材和动画，也可交还 Manus 继续修改。

该编辑器面向 30 至 60 秒短篇产品广告、AI UGC、数据动态图表、教程、Vlog 及动效视频。Alchemy 模式由 Manus 接手创意指导，调用视频生成与代码生成能力。

游戏开发环境调用视频、图像和编程模型。Max Ultra 模式下，官方称游戏画面、玩法和手感有所提升。用户可从模板起步，在编辑面板中管理素材、修改代码和调整场景。

游戏完成后可发布为网站，也可配置多人联机。用户选择云电脑并购买后，Manus 负责托管、网络和运维。竞速、对战、竞技和 3D 游戏均支持多人联机。

远程控制与 Computer Use 功能允许用户通过 Manus 操作远程电脑。在已授权会话中，Manus 在独立可见的工作区操作，仅使用用户批准的文件、浏览器和应用。

Cue 是一款独立应用，支持手机和桌面，与 Manus 基于同一套基础设施构建。每个 Agent 拥有自己的邮箱、电话号码、钱包和电脑，可发消息、在预算内付款并完成任务。

多个 Agent 可加入同一群聊，围绕共同目标互相接力，分别负责调研、整理名单和起草文稿。Cue 还可对接日常服务，例如在餐厅扫码后由 Agent 点餐或排队取号。

Cue 目前处于抢先体验阶段，凭邀请码免费使用。官方提供邀请码 MEETCUE（限前 1000 位用户）。获得体验资格的用户还将收到可分享给他人的邀请码。