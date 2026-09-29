小米米家筒灯 / 射灯 3 Pro 新品今日开售：国补价 129.2~169.2 元

IT之家 9 月 29 日消息，小米上周刚推出的三款米家灯具新品将于今日 10 点开售。IT之家汇总如下：

米家筒灯 3 Pro，首发价 152 元，国补价 129.2 元

米家射灯 3 Pro，首发价 176 元，国补价 149.6 元

米家筒灯 3 Pro 人在感应版，首发价 199 元，国补价 169.2 元

活动期间晒单评价满足要求可返 10 元京东红包，预约且前 3 名购买用户还可获赠筒灯 3 Pro。

米家筒灯 3 Pro 采用弧面一体设计，无缝贴合天花板，简约隐于无形；采用米家定制全光谱灯珠，显色指数高达 Ra97，通过光生物安全豁免级测试，无可视频闪。

米家筒灯 3 Pro 升级为 12W 大功率，光通量相较上一代提升 65% 达到 660lm，全系亮度大幅提升，空间照明更明亮清晰；同时支持色温亮度无极调节，色温覆盖 2700K~5700K，满足多场景照明需求，还采用缓开缓灭设计，避免瞬时强光刺激，呵护用眼健康。

这款产品采用深杯防眩设计，光源深藏 45mm，能够有效遮挡光源，减轻用眼疲劳；同时筒灯升级 80° 大光束角，减少暗区与阴影，全屋照亮更通透，满足日常多场景照明需求。

散热方面，米家筒灯 3 Pro 采用优质铝材散热器，搭配鳍片式散热结构，大幅增加散热面积，实现高效散热，保障产品长久运行稳定可靠。

智能体验方面，该产品搭载全新升级小米 Mesh 2.0 模组，相较小米 Mesh 1.0 连接性大幅提升，组网规模更大，多设备响应更快、更稳定，支持灵活分组控制、快速配网及远程自动 OTA 升级。用户可通过米家 App 对多灯进行分组控制，一键操控开关、切换情景模式。

米家筒灯 3 Pro 系列支持贴心夜灯模式，低亮光线柔和舒适，晚上起夜不摸黑，也不会打扰家人睡眠，使用更安心。同时支持小米澎湃智联，可通过蓝牙 Mesh 网关与多个设备互联，定制专属智能联动场景，支持语音控制，打造全屋智能生活。

人在感应版额外搭载 24G 雷达光感检测，可实现人来自动亮灯、人走自动关灯，搭配灯组同开同灭功能，可实现整组灯光同时响应，更加省心节能，适合安装在玄关、过道、衣帽间等位置。

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