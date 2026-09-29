快手可灵 AI Kling 4.0 将于 10 月上线，支持 4K HDR 与 30 秒视频生成

IT之家 9 月 29 日消息，快手可灵 AI 宣布，Kling 4.0 将于 10 月正式上线。其中，Kling 4.0 Flash 于 9 月 28 日率先开放小范围体验。

据介绍，Kling 4.0 支持 4K、1080p 的 10-bit HDR 格式输出；单次输入最多 10 张图片、5 段视频及 7 个主体，在同一生成任务组合使用；支持单次生成视频最长可达 30 秒，支持长镜头与连续叙事。

IT之家附官方详细介绍如下：

视听表现，让画面更真实

大场面从容驾驭

Kling 4.0 全面升级了高速运动、连续动作、跟拍、环绕等大幅镜头运动，镜头的稳定性和连贯性都达到了更专业的标准。

视听品质大幅跃升

支持高品质音频与双通道立体声，声音的纵深和层次感更足，更接近同期声的真实感，打造全新“身临其境”的听觉体验。

Kling 4.0 进一步打磨了角色口型的匹配精度，声音、对白与表演之间的协同更自然，角色的演绎更具“活人感”。

专业级规格输出

支持 4K、1080p 的 10-bit HDR 格式输出（即将上线），即使在高反差的场景里，也能做到逆光不爆、夜景不糊、霓虹不晕，给后期调色更宽裕的空间。

更丰富的色彩层次，更平滑的明暗过渡，同时还支持 21:9 的超宽画幅，带来更具“沉浸感”和“电影感”的画面表达。

全能参考，让创意可控

支持最多 15 项多模态参考

单次输入最多 10 张图片、5 段视频及 7 个主体，在同一生成任务组合使用。不同参考素材协同生效，角色、动作、镜头和声音的呈现会更贴近预期，减少反复调试的成本。

视频精准编辑

支持任意组合文字、图片、主体等多种输入，对原视频中的主体与背景进行增加、修改和删除。还可以调整视频的风格、天气、颜色、材质、景别视角等内容，让视频编辑更精准、更高效。

创意复刻，让优质短片成为灵感来源

看到一条好片子，想借鉴它的叙事节奏和镜头编排？Kling 4.0 会智能分析参考视频的镜头语言和叙事结构，在此基础上为你生成全新的商业视频 —— 适配社媒爆款、商品广告、服饰美妆、数码 3C 等多场景创作需求。

叙事升级，让故事连贯

30s 原生视频直出

Kling 4.0 支持单次生成视频最长可达 30 秒，支持长镜头与连续叙事，让情绪、动作、镜头，在同一条叙事线上自然生成和发展。

多关键帧精准控制

支持最多 10 张多关键帧输入，自由设定关键画面节点，精准控制人物状态、场景变化与情节节点，叙事节奏由你掌控。

提示词理解再升级

无论是一句简单的灵感，还是反复打磨后的复杂提示词，Kling 4.0 都能更好地理解你的创作意图。支持输入长度提升至 8000 tokens，并对提示词进行合理补充、扩写与润色，引入导演思维的创作判断，将任何创意从模糊的灵感，变成清晰的完整叙事。

多元内容，让创作自由

创作风格不设限

Kling 4.0 进一步拓宽了创作的边界，支持电影感、动画、奇幻、像素风、毛毡等视觉风格，让表达更自由。

语种和口音强化

支持中、英、日、韩、西、葡、德、法、印地语等多语种语言，以及北京、中国台湾、东北、四川、粤语、美式英语、英式英语、印度英语等多种口音与方言。并且支持生成多语种文字、Emoji 与 Logo，在复杂动态画面变化中，文字呈现依旧清晰稳定。

4.0 Flash，让表达更轻

Kling 4.0 Flash

面向高频创作场景，生成速度快，成本极具性价比，缩短了想象和执行之间的距离。

视频续拍，让故事延展

2 分钟超长续拍

Kling 4.0 支持视频多次续拍，最长可延展至 2 分钟，让动作过程、情绪流动与情节发展得到更充分的表达。

续拍功能即将上线，敬请期待。

创作页面焕新升级

可灵的创作页面已全面升级，让创作流程更高效、顺手。

一体化创作体验

图片、视频、音频参考素材，现在都可以在同一个输入框里自由组合，不用再在工具栏里来回找。

双布局自由切换

生成页面支持宫格与列表两种布局随时切换，适配不同阶段的创作需求。

时间线连续创作

“预览”、“剪辑”、“添加素材”都在同一条时间线上完成，支持边看边修改、随时添加新素材，无需退出当前流程或重新开始。

全新画布 Agent 体验

支持素材、创作过程和生成结果在画布上自由布局、节点连接，并配备 Agent 在旁随时协助。

Kling 4.0 Flash，现已向黑金年卡会员开放抢先体验。欢迎创作者们分享你的作品和反馈。

Kling 4.0 将于 10 月正式上线。更强的画面表现、更精准的创意控制、更完整的叙事能力，正在路上。

期待和大家一起，探索更多创作可能。