火狐 Firefox 157 稳定版发布：重塑视觉交互、视频通话更省电

IT之家 9 月 29 日消息，Mozilla 昨日（9 月 28 日）推出火狐 Firefox 浏览器 157 稳定版，整合内部代号 Project Nova 的视觉更新，称其为该浏览器多年来最大幅度界面改版。

界面上，Firefox 157 稳定版统一调整标签页、工具栏、菜单、面板、图标及设置界面，重点减少界面中的视觉堆叠，让浏览器整体呈现更加简洁、柔和的观感。

IT之家援引博文介绍，新版标签页采用更柔和的轮廓设计，当前活动标签周围增加细微的渐变和高亮效果；菜单、面板与设置窗口则更多使用圆角元素。图标也针对浅色和深色主题进行了重新设计，从而增强整体一致性。

Mozilla 表示，Nova 的设计目标是让 Firefox 变得“更简洁、更温暖、更快速，也更具适应性”。此次改版并未改变常用功能的基本操作路径，现有扩展、快捷方式和菜单位置总体保持不变，用户无需重新学习浏览器的核心操作。

多标签操作方面，Firefox 157 稳定版优化了多标签工作流：

标签分组入口更加易于访问。

简化垂直标签和分屏视图的使用路径。

浏览器恢复紧凑模式，为希望扩大网页显示区域的用户减少界面控件占用。

部分界面元素提供标准、紧凑及触控取向的布局选择，以适应不同屏幕和操作方式。

对于需要同时查阅文献、在线数据库和文档的用户，这些改动有望减少标签切换和窗口整理的操作成本，尤其适合研究、教学及远程协作场景。

性能方面，Firefox 157 新增了 WebRTC 视频通话的硬件 AV1 解码支持。对于配备兼容显卡或媒体引擎的设备，AV1 视频可由硬件完成解码，减少处理器负载，并有望降低视频通话期间的发热和电池消耗；用户通常无需额外开启设置即可使用。

该版本还修复了部分 8-bit HDR 视频播放时画面发灰、色彩不够鲜明的问题，并改进了调整播放速度后出现的音视频不同步现象。