消息称苹果推进 Vision Pro 头显继任机型，正并行验证 4 款原型机

IT之家 9 月 29 日消息，科技媒体 AppleInsider 昨日（9 月 28 日）发布博文，报道称尽管外界消息称苹果收缩 Vision Pro 团队，不过内部仍在推进继任型号 N224，当前正并行验证 4 款原型机。

N224 项目由苹果秘密项目部门（Special Projects Group）主导，该部门负责从概念到原型的早期开发。在 M2 机型发布至 M5 机型上市的 28 个月间，苹果继续坚持原有技术路线，并未加速推进其他设计。

目前爆料验证的 4 款原型机中，其中一款原型采用类似 Meta 的外部计算模块设计，将主要处理器置于头显之外的独立设备。这种设计可以减轻头显重量，同时维持高分辨率与广视野表现。

IT之家援引博文介绍，在研发 Vision Pro 头显过程中，苹果秉承“1,000 个‘不’换来一个‘是’”设计理念，期间经历打磨了多个原型产品，其中最值得关注的是 N107、N100 与 N109 三款原型：