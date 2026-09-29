Anthropic IPO 招股书曝光，巨额算力投入与安全隐忧并存

IT之家 9 月 29 日消息，据路透社看到的 Anthropic IPO 招股书文件显示，该公司正在豪押一个判断：人工智能对全球经济带来的变革，其深刻程度将会超过工业化、电力普及以及互联网。

但实现这一愿景所要付出的成本高得惊人。招股书披露，Anthropic2025 年的净亏损达到 420 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,822.18 亿元人民币）；公司还计划在未来一年当中，投入 5,180 亿美元（现汇率约合 3.48 万亿元人民币）用于云服务、算力以及相关基础设施支出。

这份招股书详细披露了该公司过去一年的高速扩张，与此同时亏损也同步大幅扩大。这份首次对外披露的文件显示，2025 年公司营收增长 12 倍，接近 46 亿美元（现汇率约合 309.1 亿元人民币）；即便如此，如果剔除此前多轮融资所产生的各类负债减值，公司的经营亏损依然超过 80 亿美元（现汇率约合 537.56 亿元人民币）。

本次公开上市之后，Anthropic 估值有望突破 2 万亿美元（现汇率约合 13.44 万亿元人民币）。这家成立仅五年的 AI 初创实验室，凭借自身的飞速崛起，本次上市也将成为华尔街给头部 AI 企业（包括竞争对手 OpenAI）定价的重要参照标尺。

就在推进上市计划的同时，Anthropic 自己的研究结果也向公司敲响警钟：自主性持续增强的 AI 模型会出现难以预判、具备潜在危害性的行为；在受控测试环境下，模型曾出现破坏代码、协助欺诈以及篡改信息等现象。

相关研究报告已经进入公众视野，也引发了外界的担忧：各家企业一边争先恐后把强大 AI 系统推向商用，一边究竟该如何管控这些模型。

Anthropic 首席执行官达里奥 · 阿莫迪（Dario Amodei）呼吁全球 AI 行业放缓新能力的发布节奏，以此化解上述安全隐患。尽管如此，为了抗衡 OpenAI 推出 GPT‑6 Astra 之后带来的竞争势头，同时赶在自身 IPO 之前抢占市场，Anthropic 上周依旧正式推出了全新的 Opus 5.5 模型。

去年这家 AI 实验室在算力与基础设施上的投入达到 73.3 亿美元（现汇率约合 492.54 亿元人民币），相比 2024 年增长两倍；这笔支出占到全年 126.5 亿美元（现汇率约合 850.02 亿元人民币）总运营开支的一半以上。

路透社此前援引消息人士报道，Anthropic 的上市时间大概率会推迟至美国 11 月中期选举结束之后。本次上市，将让普通公众投资者得以入局这场 AI 竞赛；在此之前，该赛道的资金主要来自风投机构、主权财富基金以及大型科技公司。

Anthropic 本次目标预期估值，已经是该公司 5 月时 9,650 亿美元（现汇率约合 6.48 万亿元人民币）预估估值的两倍以上。

在 420 亿美元（现汇率约合 2,822.18 亿元人民币）的净亏损当中，有约 34 亿美元（现汇率约合 228.46 亿元人民币）属于会计层面计提。这笔金额反映的是一批可转换融资工具的估值上调，未来这批融资有可能转换为 Anthropic 的公司股份，并不是公司实际经营花掉的现金。

招股书显示，去年公司将近四分之一的营收来自两家客户。在风险提示章节当中，公司警示称，许多头部大客户并未签署长期锁定合约，存在缩减甚至停止采购的可能性。

截至 12 月 31 日，Anthropic 所持有的现金、现金等价物以及短期投资合计为 202.8 亿美元（现汇率约合 1,362.71 亿元人民币）。

Anthropic 的上市紧随 SpaceX 近期轰动市场的 IPO 之后，马斯克旗下 SpaceX 上市估值达到 1.77 万亿美元（现汇率约合 11.89 万亿元人民币）。

SpaceX 的股票在 6 月 12 日首日挂牌大涨 19%，收盘价报 160 美元（现汇率约合 1,075 元人民币）；目前股价大约在 147 美元（现汇率约合 987.8 元人民币），依旧高于 IPO 发行价 135 美元（现汇率约合 907.1 元人民币）。

SpaceX 的股价表现也让投资者开始重新审慎看待高成长企业的高昂估值。近期 AI 与芯片板块已经出现抛售行情；Anthropic 的 IPO 将进一步考验，在宏大的增长预期之下，市场对 AI 板块的投资热情能否经受住更加严苛的审视。

即便利率居高不下、经济前景不明、估值争议持续存在，倘若本次上市顺利落地，这也将成为自 2021 年以来美国 IPO 市场表现最强劲的一年当中又一标志性事件。

Anthropic 最主要的对手依旧是 OpenAI。两家企业在争夺企业客户、招揽顶尖人才以及在美国华盛顿施加行业影响力方面展开激烈角逐。OpenAI 已于 6 月秘密提交 IPO 申请。据媒体消息，这家 ChatGPT 开发商预计会在 2027 年初完成挂牌。Anthropic 的创始团队正是从 OpenAI 出走的一批研究人员，当时双方在公司治理以及 AI 安全理念上出现重大分歧。

与此同时，Anthropic 还要和 SpaceX 旗下的 xAI、谷歌母公司 Alphabet 以及 Meta 在 AI 基础设施建设赛道同台竞争。

分析师认为，哪家头部 AI 企业率先完成上市，就将确立整个 AI 行业的估值基准，同时会吸引已经等待多年、希望直接押注 AI 技术的二级市场投资者。

亚马逊与谷歌是 Anthropic 早期两大核心战略合作伙伴。两家企业均已经向这家初创公司投入数十亿美元资金，同时还提供云基础设施资源，支撑 Claude 系列模型的训练与部署。

Anthropic 及其首席执行官阿莫迪（Dario Amodei）曾经就 AI 工具的使用问题和白宫产生分歧，此事一度导致美国国防部将 Anthropic 列入临时黑名单；不过在今年 8 月，一名美国法官否决了国防部的这项禁令。