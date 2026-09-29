兰博基尼：速度已不再是衡量超跑的唯一标准，情感体验更重要

IT之家 9 月 29 日消息，当地时间 26 日，据外媒 CarExpert 报道，兰博基尼认为，现代超跑真正的核心已不只是速度，而是情感体验和驾驶感受。

如今的电动汽车越来越容易实现过去只有顶级超跑才能达到的猛烈加速，兰博基尼因此把更多精力放在另一件事上：既让高速驾驶更容易掌控，也让驾驶过程更加令人兴奋。

兰博基尼 Temerario 车型项目负责人保罗 · 拉凯蒂认为，新款 Temerario 正体现了这种思路。“速度仍是性能的重要组成部分，但对超级跑车来说只是必要条件，并不足以定义一辆超跑。车辆的动态能力日益重要。也许在未来，单纯的性能水平不如以往那般关键，一辆车必须提供的不只是加速和速度，还要带来情感体验。”

因此，兰博基尼选择了混动架构，并保留了一台最高 10000rpm 的涡轮增压引擎。根据介绍，其能够提供“只有机械结构才能带来的”强烈感受。“而且，混动还能进一步强化性能、驾驶感受和情感体验。我们认为这样行得通，因为仍然跟兰博基尼的 DNA 紧密相连。”

据IT之家了解，Temerario 的动力系统由 4.0L 双涡轮增压 V8 汽油发动机和三电机组成，综合输出功率达到 677kW，零百只需 2.7 秒。

相比单纯的加速成绩，更能体现车型性格的是发动机可以冲上万转，Temerario 也是首款达到这一水平的量产超跑。两台前置电机还能分别调节左右车轮的扭矩，车辆能借助电驱系统增强直线加速，还可以主动控制车辆横摆和过弯动态。

拉凯蒂解释说：“我们希望打造真正富有情感的汽车，而混动系统也帮助我们实现 Temerario 这样的性能，同时让车辆性格和驾驶动态拥有更多变化。它可以是一辆 GT 跑车，也可以表现得像后驱车或四驱车，带来截然不同的驾驶感受。”