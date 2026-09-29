索赔降至 2.89 亿英镑：苹果和亚马逊被诉推高产品价格，英国法院重启销售协议案件

IT之家 9 月 29 日消息，科技媒体 AppleInsider 昨日（9 月 28 日）发布博文，报道称英国竞争上诉法庭宣布恢复一宗针对苹果和亚马逊的审理工作，潜在索赔金额为 2.89 亿英镑（IT之家注：现汇率约合 25.68 亿元人民币）。

IT之家援引博文介绍，该案件可以追溯到苹果公司和亚马逊英国于 2018 年达成的协议，其内容主要是在亚马逊区域门店销售苹果和 Beats 硬件。

这起英国案件最初由消费者法律学者 Christine Riefa 提起。法庭于 2025 年 1 月驳回原案，理由涉及集体诉讼代表资格和诉讼资金安排。2025 年 12 月案件更新后，原告更改为 Justin Le Patourel。

原告称，协议同时限制独立零售商通过亚马逊销售苹果产品，削弱平台竞争并影响消费者购买价格。法庭认定，限制经销商可能推高亚马逊平台上的苹果产品价格。相关诉求具备合理且现实的审理基础。

法官 Kelyn Bacon 同时认为，关于其他零售商销售价格受影响的主张，建立在复杂且推测性的损害理论上，证据不足。

Le Patourel 的法律团队称，剩余诉求若获支持，索赔金额至少为 2.89 亿英镑（现汇率约合 25.68 亿元人民币），此前版本案件的估值为 6.02 亿美元（现汇率约合 40.45 亿元人民币）。

苹果表示强烈反对相关指控，并称与亚马逊达成协议的目的在于打击平台上的假冒产品。亚马逊对法庭决定表示欢迎，并称剩余诉求缺乏依据。