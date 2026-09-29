名字还是老的好？大众将停产 ID.4、ID.5，由“纯电途观”ID.Tiguan 取代

IT之家 9 月 29 日消息，当地时间 28 日，大众确认 ID.4 和 ID.5 将由全新的纯电动 SUV ID.Tiguan 取代。新车将与燃油版途观并行销售，经过长时间开发和预热后，于 10 月初正式发布。

大众此次为新车沿用了消费者熟悉的名称，希望 ID.Tiguan 能够更容易被现有客户接受。类似的命名方式此前已在 ID. Polo 上出现，大众直接采用了旗下经典小型掀背车 Polo 的名称。

官方还公布了一组“纯电途观”的实车预告图。前脸采用纤细的 LED 大灯和日间行车灯，下方为黑色格栅，保险杠两侧还布置了小型气帘。位置较低的外后视镜、车顶行李架和厚实的门把手也比较醒目，门把手与 ID.4 的翻盖式设计差异很大。车尾同样经过大幅调整，后保险杠、尾门和后风挡均采用新设计。

大众同时公布了两种不同造型的 ID.Tiguan，一个版本前部带有小型进气口，另一版采用竖向 LED 日间行车灯，下格栅设计也不相同。

据IT之家了解，ID.途观预计将基于大众 MEB+ 平台开发。作为对照，现款 ID.4 提供 58kWh 和 79kWh 电池组，新车预计会换用容量更大、效率更高的电池组。

大众汽车乘用车品牌 CEO 施文韬通过声明宣布：“途观代表一款兼顾多种用途和高端定位的车型，也体现了 True Volkswagen 的核心理念。ID.Tiguan 将把这一产品承诺延续到电动化时代。纯电的新车继承了畅销车型的优势，拥有高端设计、宽敞空间、直观操作和创新技术。燃油版与纯电版共同组成完整的产品阵容，满足客户对不同动力系统的需求。”