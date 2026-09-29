中国品牌独占近半壁江山！2027 世界汽车大奖首批 56 款候选车型揭晓

IT之家 9 月 29 日消息，据外媒 Carscoops 今天（29 日）凌晨报道，世界汽车大奖（World Car Awards，或称世界年度风云车）公布了明年各奖项的首批 56 款候选车型，其中 27 款来自中国品牌。
按照 2027 世界年度车的参评规则，候选车型年产量不得低于 10000 辆，在主要市场的售价必须低于豪华车级别，同时还要在 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 3 月 19 日期间进入至少两个大洲，并在至少两个主要市场销售。
首批候选车型包括宝马 i3、方程豹钛 7、奇瑞 QQ3、CUPRA Raval、深蓝 S07、星途瑶光、广汽埃安 V、吉利银河星舰 7 EM-i、现代 IONIQ 3、捷途旅行者、起亚 Telluride、零跑 T03、LEPAS L6、领克 900、马自达 CX-5、MG4 EV Urban、乐道 L90、斯巴鲁 Trailseeker、沃尔沃 EX60 和极氪 8X。
2027 世界城市车、世界豪华车和世界性能车也公布了首批候选名单，世界电动车和世界年度汽车设计的候选车型尚未确定。
世界城市车候选车型包括奇瑞 QQ3、CUPRA Raval、星途星纪元 ET、吉利星愿、现代 Bayon、现代 IONIQ 3、iCAR V23、起亚 EV2、起亚 Syros EV、零跑 T03 和奔驰 GLA。
世界豪华车的主要候选车型包括奥迪 Q7、阿维塔 06 和 07、宝马 X5、捷尼赛思 GV80 混动版、捷豹 Type 01、极星 5、揽胜 GT、小鹏 X9 和极氪 9X。
世界性能车候选车型则包括雪佛兰科尔维特 ZR1 和 ZR1X、捷尼赛思 GV60 Magma、起亚 EV4 GT、莲花 FOR ME、领克 20、极氪 007 GT 和保时捷纯电 Cayenne Turbo。所有类别的最终获奖车型将在 2027 年 3 月 24 日揭晓。
IT之家附完整榜单（自主品牌且在国内销售的车型以国内名称为准）：
2027 世界年度车
|宝马 i3
|别克至境 E7
|方程豹钛 7
|长安启源 Q05
|奇瑞 QQ3
|雪佛兰爱唯欧
|雪佛兰科帕奇 EV / PHEV
|CUPRA Raval
|深蓝 S05
|深蓝 S07
|DS N°7
|星途星纪元 ET
|星途瑶光
|广汽埃安 UT
|广汽埃安 V
|吉利星愿
|吉利银河星舰 7 EM-i
|现代 Bayon
|现代 IONIQ 3
|现代途胜
|iCAR V23
|英菲尼迪 QX65
|纵横 G700
|捷途旅行者
|起亚 EV2
|起亚赛图斯
|起亚 Syros EV
|起亚 Telluride
|零跑 B10
|零跑 C10
|零跑 T03
|LEPAS L6 EV
|LEPAS L8 PHEV
|雷克萨斯 ES
|林肯冒险家
|领克 900
|马自达 CX-5
|马自达 EZ-60
|奔驰纯电 C 级
|奔驰纯电 GLC
|奔驰 GLA
|MG4 EV Urban
|日产锋坦 Frontier Pro
|东风日产 NX8
|Omoda 4
|乐道 L90
|极星 4 SUV
|雷诺 Filante
|斯巴鲁 Trailseeker
|斯巴鲁 Uncharted
|大众途昂 Pro
|沃尔沃 EX60
|2026 款小鹏 G6
|小鹏 L03
|小鹏 P7+
|极氪 8X
2027 世界城市车
|奇瑞 QQ3
|CUPRA Raval
|星途星纪元 ET
|吉利星愿
|现代 Bayon
|现代 IONIQ 3
|iCAR V23
|起亚 EV2
|起亚 Syros EV
|零跑 T03
|奔驰 GLA
2027 世界豪华车
|奥迪 Q7
|奥迪 Q9
|阿维塔 06
|阿维塔 07
|阿维塔 12
|宝马 X5
|方程豹豹 5
|捷尼赛思 GV80 混动版
|捷豹 Type 01
|极星 5
|保时捷纯电 Cayenne
|揽胜 EV
|揽胜 GT
|揽胜运动版 EV
|2026 款小鹏 G9
|小鹏 G9L
|小鹏 X9
|极氪 9X
2027 世界性能车
|Alpine A390 GTS
|凯迪拉克 IQ 傲歌-V
|雪佛兰科尔维特 ZR1
|雪佛兰科尔维特 ZR1X
|捷尼赛思 GV60 Magma
|起亚 EV3 GT
|起亚 EV4 GT
|起亚 EV5 GT
|莲花 FOR ME
|领克 20
|AMG 纯电 GT 四门轿跑
|保时捷纯电 Cayenne Turbo
|极氪 007 GT