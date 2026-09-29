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中国品牌独占近半壁江山！2027 世界汽车大奖首批 56 款候选车型揭晓

2026/9/29 8:25:58 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 9 月 29 日消息，据外媒 Carscoops 今天（29 日）凌晨报道，世界汽车大奖（World Car Awards，或称世界年度风云车）公布了明年各奖项的首批 56 款候选车型，其中 27 款来自中国品牌

按照 2027 世界年度车的参评规则，候选车型年产量不得低于 10000 辆，在主要市场的售价必须低于豪华车级别，同时还要在 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 3 月 19 日期间进入至少两个大洲，并在至少两个主要市场销售。

首批候选车型包括宝马 i3、方程豹钛 7、奇瑞 QQ3、CUPRA Raval、深蓝 S07、星途瑶光、广汽埃安 V、吉利银河星舰 7 EM-i、现代 IONIQ 3、捷途旅行者、起亚 Telluride、零跑 T03、LEPAS L6、领克 900、马自达 CX-5、MG4 EV Urban、乐道 L90、斯巴鲁 Trailseeker、沃尔沃 EX60 和极氪 8X。

2027 世界城市车、世界豪华车和世界性能车也公布了首批候选名单，世界电动车和世界年度汽车设计的候选车型尚未确定。

世界城市车候选车型包括奇瑞 QQ3、CUPRA Raval、星途星纪元 ET、吉利星愿、现代 Bayon、现代 IONIQ 3、iCAR V23、起亚 EV2、起亚 Syros EV、零跑 T03 和奔驰 GLA。

世界豪华车的主要候选车型包括奥迪 Q7、阿维塔 06 和 07、宝马 X5、捷尼赛思 GV80 混动版、捷豹 Type 01、极星 5、揽胜 GT、小鹏 X9 和极氪 9X。

世界性能车候选车型则包括雪佛兰科尔维特 ZR1 和 ZR1X、捷尼赛思 GV60 Magma、起亚 EV4 GT、莲花 FOR ME、领克 20、极氪 007 GT 和保时捷纯电 Cayenne Turbo。所有类别的最终获奖车型将在 2027 年 3 月 24 日揭晓。

IT之家附完整榜单（自主品牌且在国内销售的车型以国内名称为准）：

2027 世界年度车




宝马 i3 别克至境 E7 方程豹钛 7
长安启源 Q05 奇瑞 QQ3 雪佛兰爱唯欧
雪佛兰科帕奇 EV / PHEVCUPRA Raval 深蓝 S05
深蓝 S07DS N°7 星途星纪元 ET
星途瑶光广汽埃安 UT 广汽埃安 V
吉利星愿吉利银河星舰 7 EM-i 现代 Bayon
现代 IONIQ 3 现代途胜 iCAR V23
英菲尼迪 QX65 纵横 G700 捷途旅行者
起亚 EV2 起亚赛图斯起亚 Syros EV
起亚 Telluride 零跑 B10 零跑 C10
零跑 T03LEPAS L6 EVLEPAS L8 PHEV
雷克萨斯 ES 林肯冒险家领克 900
马自达 CX-5 马自达 EZ-60 奔驰纯电 C 级
奔驰纯电 GLC 奔驰 GLAMG4 EV Urban
日产锋坦 Frontier Pro 东风日产 NX8Omoda 4
乐道 L90 极星 4 SUV 雷诺 Filante
斯巴鲁 Trailseeker 斯巴鲁 Uncharted 大众途昂 Pro
沃尔沃 EX602026 款小鹏 G6 小鹏 L03
小鹏 P7+ 极氪 8X

2027 世界城市车


奇瑞 QQ3
CUPRA Raval
星途星纪元 ET
吉利星愿
现代 Bayon
现代 IONIQ 3
iCAR V23
起亚 EV2
起亚 Syros EV
零跑 T03
奔驰 GLA

2027 世界豪华车



奥迪 Q7 奥迪 Q9
阿维塔 06 阿维塔 07
阿维塔 12 宝马 X5
方程豹豹 5 捷尼赛思 GV80 混动版
捷豹 Type 01 极星 5
保时捷纯电 Cayenne 揽胜 EV
揽胜 GT 揽胜运动版 EV
2026 款小鹏 G9 小鹏 G9L
小鹏 X9 极氪 9X

2027 世界性能车


Alpine A390 GTS
凯迪拉克 IQ 傲歌-V
雪佛兰科尔维特 ZR1
雪佛兰科尔维特 ZR1X
捷尼赛思 GV60 Magma
起亚 EV3 GT
起亚 EV4 GT
起亚 EV5 GT
莲花 FOR ME
领克 20
AMG 纯电 GT 四门轿跑
保时捷纯电 Cayenne Turbo
极氪 007 GT
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